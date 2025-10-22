Διονύσης Σαββόπουλος: Η εξομολόγηση για την μάχη με τον καρκίνο, στην αυτοβιογραφία του – «Μού αφαίρεσαν μισό πνευμόνι…»

Ελένη Φλισκουνάκη

κοινωνία

Σαββόπουλος

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί πανελλήνια θλίψη. Ο «Νιόνιος» που λατρεύτηκε από όλη την Ελλάδα, τις τελευταίες ημέρες ήταν στο νοσοκομείο και έδινε μία δυνατή μάχη, με την οικογένειά του και τους πιο κοντινούς του φίλους να στέκονται στο πλευρό του.

Λίγους μήνες πριν πεθάνει, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του με τίτλο: «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Σε αυτήν, ο λατρεμένος μουσικός μίλησε με ειλικρίνεια για τις φωτεινές αλλά και σκοτεινές στιγμές της ζωής του.

Μέσα στο βιβλίο του, ο σπουδαίος τραγουδοποιός είχε περιγράψει και την μάχη του με τον καρκίνο του πνεύμονα, με τον οποίο είχε διαγνωστεί το 2020.

Σαββόπουλος

Σαββόπουλος

Στην αυτοβιογραφία του, ο «Νιόνιος» όλης της Ελλάδας είχε γράψει: «Μιας και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα».

Ακόμα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είχε αναφέρει: «Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά. Όλο γκούχου – γκούχου ήμουν το τελευταίο διάστημα, πάνω από πενήντα χρόνια καπνίζω, και σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός. Μού αφαίρεσαν μισό πνευμόνι, κι ύστερα μπήκα σε κάποιες θεραπείες, που όσο να ΄ναι έχουν τις παρενέργειές τους. Κόπωση βασικά. Μια αίσθηση μεγάλης αδυναμίας!».

23:53 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

