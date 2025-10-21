Λούβρο: Παραιτήθηκε η πρόεδρος του Μουσείου, απέρριψε την παραίτηση ο Μακρόν – Στα 88 εκατομμύρια η ζημιά από τη ληστεία

Μετά το φιάσκο της ληστείας στο Λούβρο, η πρόεδρος του Μουσείου, Laurence des Cars, υπέβαλε την παραίτησή της, η οποία απορρίφθηκε, από τον Πρόεδρο Μακρόν. Την Τετάρτη, η πρόεδρος του μουσείου θα εμφανιστεί για ακρόαση στην Γερουσία, ενώ σήμερα, το Μουσείο εκτίμησε την ζημιά που υπέστη στα 88 εκατομμύρια ευρώ, και η υπουργός Πολιτισμού, η Rachida Dati ήρθε αντιμέτωπη με την οργή των βουλευτών, στην Εθνοσυνέλευση.

«Οι θεοί απαιτούν μια θυσία, αλλά ποια;», σχολιάζουν τα γαλλικά ΜΜΕ. Τρεις ημέρες μετά τη θεαματική ληστεία στο Λούβρο, όλοι ψάχνουν να βρουν κάποιον να κατηγορήσουν. “Αυτή η ληστεία είναι ντροπή για τη Γαλλία και, προς το παρόν, οφείλεται στην κακή τύχη”, χλεύασε την Τρίτη ο Μαξίμ Μισελέ, της δεξιάς UDR, κατά τη διάρκεια επίκαιρων ερωτήσεων προς την κυβέρνηση, απευθυνόμενος στη Ρασίντα Ντατί. «Θα απαιτήσετε όμως να αναλάβουν οι υπεύθυνοι μια μέρα τις ευθύνες τους;», την ρώτησε.

Η πρόεδρος του Μουσείου για ένα μικρό χρονικό διάστημα, χθες, εξαφανίστηκε από το ραντάρ των μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Figaro, υπέβαλε την παραίτησή της, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, της τηλεφώνησε μάλιστα αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες, για να υποστηρίξει την πρόεδρο του Λούβρου, την οποία ο ίδιος διόρισε και στην οποία ανέθεσε να ηγηθεί των εργασιών για ένα μελλοντικό Μεγάλο Λούβρο. “Κάντε υπομονή- δεν τίθεται θέμα να διακοπεί η δυναμική της ανακαίνισης του μουσείου”, φέρεται να της είπε.

Η ζημιά

Η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η ζημία που προκλήθηκε από την κινηματογραφική κλοπή κοσμημάτων από το Λούβρο την Κυριακή υπολογίστηκε από τον έφορο του μουσείου σε 88 εκατομμύρια ευρώ, μόνο σε οικονομικούς όρους.

“Ο έφορος του Λούβρου εκτίμησε τη ζημιά σε 88 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που είναι “εξαιρετικά θεαματικό”, αλλά που “δεν έχει καμία σχέση ή σύγκριση με την ιστορική ζημιά”, πρόσθεσε η εισαγγελέας στο RTL, επισημαίνοντας ότι οι εγκληματίες “δεν θα κερδίσουν” αυτό το ποσό “αν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα”.

Μπορούμε ίσως να ελπίζουμε ότι θα σκεφτούν το θέμα και δεν θα καταστρέψουν αυτό τα κοσμήματα χωρίς λόγο”, πρόσθεσε ο εισαγγελέας. Η δικαστική λειτουργός είπε ότι “ανυπομονεί να μάθει αν, στην αργκό της αστυνομίας”, τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν “θα ταιριάζουν ή όχι”: “Αυτή τη στιγμή αναλύονται”.

Η Laure Beccuau επιβεβαίωσε τον αριθμό των “τεσσάρων ανθρώπων που αναγνωρίστηκαν ως παρόντες στον τόπο του εγκλήματος”, ενώ άνοιξε την πόρτα στο ενδεχόμενο “γύρω τους”, να υπήρχε “ένα πλήθος ομάδων” που “τους βοήθησαν να πραγματοποιήσουν αυτή τη ληστεία”.

Συνεργάτης μέσα από το Μουσείο;

Ερωτηθείσα αν υπήρξε συνεργάτης των ληστών μέσα από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου, η κ. Beccuau δήλωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει “ένα ναι ή ένα όχι” σε αυτό το στάδιο. Η εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι το αυτοκίνητο με το αναβατόριο που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη της κλοπής το είχαν αποκτήσει οι ληστές λέγοντας ότι επρόκειτο να κάνουν μία μετακόμιση.

“Όταν ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας έφτασε στον χώρο της μετακόμισης, ήρθε αντιμέτωπος με δύο άνδρες που τον απειλούσαν, αλλά δεν άσκησαν βία εναντίον του”, πρόσθεσε η Laure Beccuau, αναφερόμενη στο γεγονός ότι είχε υποβληθεί μήνυση.

Σύμφωνα με την ίδια, εκτός από τους δικαστές του ειδικού διαπεριφερειακού δικαστηρίου (Jirs) της εισαγγελίας του Παρισιού που ηγούνται της έρευνας, “περίπου εκατό” ερευνητές εργάζονται στην υπόθεση αυτή στο Παρίσι.

Στην καρδιά της πρωτεύουσας, το Λούβρο παραβιάστηκε την Κυριακή και οι αρχές βρίσκονται έκτοτε στα ίχνη τεσσάρων εγκληματιών που έφυγαν με οκτώ “κοσμήματα του γαλλικού στέμματος”, μια θεαματική κλοπή που εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια του διασημότερου μουσείου του κόσμου.

Η κλοπή, οι εικόνες της οποίας προβλήθηκαν σε όλο τον κόσμο, προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων.