Γάζα: Ομάδα Βρετανών αξιωματικών στου Στρατού αναπτύχθηκε στο Ισραήλ – Ο ρόλος του στην ειρηνευτική διαδικασία

Ένα μικρό κλιμάκιο Βρετανών αξιωματικών στρατιωτικού σχεδιασμού στάλθηκε στο Ισραήλ για να συμμετάσχει στην ομάδα που υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών θα υποστηρίξει τις προσπάθειες σταθεροποίησης στη Γάζα, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι διαμεσολαβητές στη Γάζα -οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος και το Κατάρ- ενέτειναν τις προσπάθειές τους αυτή την εβδομάδα για να σταθεροποιήσουν τα πρώτα στάδια της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και να προωθήσουν το σχέδιο εκεχειρίας 20 σημείων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει το Reuters.

Μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ δύναμη σταθεροποίησης, γνωστή ως Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού, ή CMCC, προορίζεται να διασφαλίσει την ασφάλεια στη Γάζα. Η σύνθεσή της, ο ρόλος της, η αλυσίδα διοίκησης, το νομικό καθεστώς και άλλα ζητήματα δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η ανάπτυξη είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει ενσωματωμένο στις προσπάθειες σχεδιασμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τη σταθερότητα μετά τη σύγκρουση στη Γάζα.

“Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους για την υποστήριξη της εκεχειρίας στη Γάζα για να δούμε πού μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να συμβάλει καλύτερα στην ειρηνευτική διαδικασία”, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Βρετανία διαθέτει “εξειδικευμένη εμπειρία και δεξιότητες που προσφερθήκαμε να συνεισφέρουμε”, προσθέτοντας ότι αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ηγηθεί της προσπάθειας, θα διαδραματίσει το ρόλο του.

Ο Healey δήλωσε ότι η ανάπτυξη έγινε ως απάντηση σε αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.