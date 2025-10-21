Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή: «Αυτό δεν είναι άδικο, αυτό είναι ντροπή»

Το πρωί της Τρίτης (21/10), μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο από τον περασμένο Αύγουστο, στο οποίο φαίνεται η Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε.

Από την στιγμή που το βίντεο δημοσιοποιήθηκε, έχουν προκληθεί έντονες αντιδράσεις, με απλούς πολίτες αλλά και πρόσωπα της εγχώριας showbiz, να παίρνουν θέση για το περιστατικό.

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της στο TikTok, στην οποία δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά της για το συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα, η influencer αναφέρθηκε στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα.

«Ξέρεις τι με πονάει; Ότι μια κοπέλα, η Κυριακή Γρίβα, πήγε στην αστυνομία και ζήτησε ένα περιπολικό για να τη μεταφέρει στο σπίτι της, γιατί φοβόταν για τη ζωή της. Κι εκεί της είπαν “κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί”, και λίγο μετά την σκότωσαν.

Σήμερα βλέπουμε μια γνωστή τραγουδίστρια να μεταφέρεται από την αστυνομία, επειδή έσκασε το λάστιχο του αυτοκινήτου της. Να την μεταφέρει στη συναυλία της για να προλάβει. Και βλέπουμε κι ένα άλλο περιπολικό να κουβαλάει ένα ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ. Εκεί όμως δεν ακούστηκε σε καμία απ’ τις δύο περιπτώσεις ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί», είπε στην αρχή η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου.

«Ο πατέρας της Κυριακής είπε: “Η κόρη μου ζήτησε συνοδεία και αυτοί κουβαλάνε ψυγεία”. Τι να πεις σε αυτούς τους γονείς; Ποια ζωή αξίζει περισσότερο ρε παιδιά, σας ρωτάω. Αυτή που όταν μια γυναίκα έχει ανάγκη για ένα περιπολικό, παίρνει τηλέφωνο και της λένε ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί; Ή όταν είσαι διάσημη πάντα υπάρχει και ένα περιπολικό; Αυτό δεν είναι άδικο, αυτό είναι ντροπή», συνέχισε η γνωστή influencer.