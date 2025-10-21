Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γρηγόρης Αρναούτογλου

Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του talk-show «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος, είναι καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ένα trailer για το επεισόδιο κυκλοφόρησε, και σε αυτό ο επιτυχημένος παρουσιαστής που “μπαίνει” στα σπίτια των τηλεθεατών από το 1990, αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, την έντονη πίστη του στον Θεό, και τον προβληματισμό που έχει γύρω από το θέμα του γάμου.

Σχετικά με τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει και την στιγμή που ζήτησε βοήθεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ακούγεται να λέει στο trailer πως: «Πηγαίνω και λέω “σας παρακαλώ, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί και να κάνω τον κόσμο να γελάει”. Αυτό το ότι έφτασα στο πάτωμα, στο πάτωμα όμως… Ευχαριστώ τον Θεό που το έζησα, γιατί μετά παίρνεις δύναμη και πας προς τα πάνω!».

«Με έχουν λοιδορήσει που μιλάω για την αγάπη μου για τον Θεό δημοσίως. Δεν πτοούμαι. Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή», εξηγεί σε άλλο σημείο ο παρουσιαστής.

Σχετικά με το θέμα του γάμου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξομολογείται ότι: «Φοβάμαι μήπως τελικά μόλις παντρευτώ, μπω στη διαδικασία να θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η ώρα που είναι καλύτερα να φάτε βραδινό για να μην παχύνετε, σύμφωνα με την επιστήμη

Ο ΙΣΑ καταδικάζει την αναφορά στο ψευδοκράτος από ευρωπαϊκό ιατρικό φορέα

ΟΔΔΗΧ: Προχωρά σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων αύριο

Eurostat: Πόσο μειώθηκε το ελληνικό χρέος – Αναλυτικά τα νέα στοιχεία

Γυναίκα από το Μίσιγκαν κέρδισε 100.000 δολάρια με αριθμούς που της έδωσε το ChatGPT

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τη φώκια στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:22 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή: «Αυτό δεν είναι άδικο, αυτό είναι ντροπή»

Το πρωί της Τρίτης (21/10), μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ήρθε στο φως της δημοσιότ...
20:42 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ιβάν Σβιτάιλο: «Η μητέρα μου είναι πολύ δυναμική, αυτό με έχει διαμορφώσει στον τρόπο που αντιμετωπίζω κι εγώ τις γυναίκες»

Ο Ιβάν Σβιτάιλο, ο οποίος την φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεχώρισε με τον ρόλο του «Τόλη», τον οπο...
19:39 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Άβα Γαλανοπούλου: «Φρικάρω όταν με βλέπω στις επαναλήψεις, θέλω να με διορθώσω»

Η Άβα Γαλανοπούλου έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής, ενώ οι πρω...
18:05 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Δωροθέα Μερκούρη: «Έχω φύγει 2 φορές από την χώρα, γιατί δεν άντεχα άλλο το πρόβλημα με τα αδέσποτα»

Η Δωροθέα Μερκούρη ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (21/10) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς