Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Ήμουν τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του talk-show «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος, είναι καλεσμένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ένα trailer για το επεισόδιο κυκλοφόρησε, και σε αυτό ο επιτυχημένος παρουσιαστής που “μπαίνει” στα σπίτια των τηλεθεατών από το 1990, αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει, την έντονη πίστη του στον Θεό, και τον προβληματισμό που έχει γύρω από το θέμα του γάμου.

Σχετικά με τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει και την στιγμή που ζήτησε βοήθεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ακούγεται να λέει στο trailer πως: «Πηγαίνω και λέω “σας παρακαλώ, δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί και να κάνω τον κόσμο να γελάει”. Αυτό το ότι έφτασα στο πάτωμα, στο πάτωμα όμως… Ευχαριστώ τον Θεό που το έζησα, γιατί μετά παίρνεις δύναμη και πας προς τα πάνω!».

«Με έχουν λοιδορήσει που μιλάω για την αγάπη μου για τον Θεό δημοσίως. Δεν πτοούμαι. Τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή», εξηγεί σε άλλο σημείο ο παρουσιαστής.

Σχετικά με το θέμα του γάμου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξομολογείται ότι: «Φοβάμαι μήπως τελικά μόλις παντρευτώ, μπω στη διαδικασία να θέλω να χωρίσω. Για να σώσω τη σχέση μου δεν παντρεύομαι».