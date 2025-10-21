Δωροθέα Μερκούρη: «Έχω φύγει 2 φορές από την χώρα, γιατί δεν άντεχα άλλο το πρόβλημα με τα αδέσποτα»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δωροθέα Μερκούρη
Φωτογραφία: Instagram/doroteamercuri

Η Δωροθέα Μερκούρη ήταν καλεσμένη το πρωί της Τρίτης (21/10) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά. Η αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την αγάπη της για τα αδέσποτα, τα οποία προσπαθεί να βοηθάει. Μάλιστα, ανέφερε πως στο παρελθόν έχει φύγει από την χώρα 2 φορές, γιατί δεν άντεχε το θέμα με τα ζωάκια που βρίσκονται στον δρόμο και είναι σε ευάλωτη θέση.

Σχετικά με τα αδέσποτα, η Δωροθέα Μερκούρη εξομολογήθηκε πως: «Ισχύει ότι δίνω δικά μου χρήματα. Έχω μάθει τελευταία να ζητάω και βοήθεια λίγο. Από την άλλη επειδή εγώ παίρνω την ευθύνη, δηλαδή όταν εγώ πηγαίνω το ζωάκι που χρειάζεται εκείνη την στιγμή βοήθεια γιατί πεθαίνει ή είναι άρρωστο, δεν σκέφτομαι ότι θα ζητήσω τα χρήματα, για να είμαι ειλικρινής. Λέω “θα το πας και θα δούμε τι θα γίνει”. Με έχει ευλογήσει ο Θεός και πέρυσι δούλευα πάρα πολύ, οπότε επένδυσα αρκετά από τα δικά μου χρήματα.

Όταν οι δουλειές είναι λίγο πιο… Ξέρεις πώς είμαστε εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ηθοποιοί, φρενάρω με μισή καρδιά και προσπαθώ εκείνη την στιγμή να κάνω κάποιες δράσεις για να ζητήσω βοήθεια και από τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι τα αδέσποτα είναι ευθύνη όλων μας πια, δεν είναι μόνο ευθύνη του κράτους και των δήμων. Είναι ευθύνη και των ανθρώπων που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή την πόλη και την γειτονιά!».

Επιπλέον, η ηθοποιός είπε στη συνέντευξή της ότι: «Μπορεί στην αρχή να πεις: “Καλά, γιατί θα πας εσύ τώρα να ασχοληθείς με αυτό; Θα έπρεπε να ασχοληθεί το κράτος, η πολιτεία, ο δήμος”. Περπατάω στον δρόμο, γιατί πηγαίνω παντού με τα πόδια, πολύ σπάνια παίρνω το αυτοκίνητό μου, και βλέπω, συγγνώμη που το λέω, πατημένα γατάκια που πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου».

«Δεν κοιτούσα, γιατί γίνεται χρόνια αυτό, έλεγα έχεις δουλειές, 2 παιδιά, θα το κάνεις για 1-2 ζωάκια, δεν θα το κάνεις για δέκα πέντε μέσα σε ένα μήνα. Και κάποια στιγμή λέω: “Ή θα μείνεις σε αυτή την πόλη, με αυτή την κατάσταση, και θα σηκώσεις τα μανίκια σου και θα μπεις και θα το κάνεις ή θα φύγεις από την χώρα”. Εγώ έχω φύγει άλλες 2 φορές από αυτή την χώρα, γιατί δεν άντεχα άλλο το πρόβλημα με τα αδέσποτα. Ήταν κάτι το οποίο μου ράγιζε την καρδιά, δεν μπορούσα να οδηγώ πια», συνέχισε η Δωροθέα Μερκούρη.

17:20 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

16:26 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

15:42 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

13:35 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

