Συγκλονίζει η Δωροθέα Μερκούρη: «Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δωροθέα Μερκούρη
Φωτογραφία: Instagram/doroteamercuri

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Δωροθέα Μερκούρη, μέσα από ένα Instagram story που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι της Τρίτης (30/9).

Η αγαπημένη ηθοποιός και μοντέλο, στην ανάρτησή της αποκάλυψε πως έχει έρθει αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με το Long Covid και μίλησε για το πώς το περνάει.

Στο story της η Δωροθέα Μερκούρη δημοσίευσε μία φωτογραφία της και έγραψε: «Θέλω να σας πω για τον Long Covid. Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long Covid. Συμπτώματα: εξάντληση, κατάθλιψη, άρνηση για τη ζωή… Και μία ατελείωτη νύστα.

Δεν δίνω σημασία ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για την δουλειά μου και τα ζωάκια… Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε!».

Δωροθέα Μερκούρη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο επώδυνη σχέση της ζωής σας μπορεί να είναι με κάποιον που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Νίκος Δένδιας: Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα στις Ένοπλες Δυνάμεις – Παρουσιάστηκε ο «χάρτης μετάβασης» στη νέα εποχή

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: Τα χρέη των μικρομεσαίων προς τους παρόχους ενέργειας ξεπερνούν ήδη τα 4 δισ. ευρώ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας όταν παθαίνουμε «blackout» από το ποτό
περισσότερα
20:57 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αννίτα Πάνια για Νίκο Καρβέλα: «Είναι απίστευτος, εξωγήινος, ό,τι γράψει έχει επιτυχία»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Αννίτα Πάνια, η οποία προβλήθηκε...
20:05 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ρούλα Κορομηλά: Αποθέωσε τον Λάμπρο Κωνσταντάρα – «Αφήνεις χρόνο και χώρο σε όλους χωρίς ανταγωνιστικές προθέσεις»

Η Ρούλα Κορομηλά μπορεί τα τελευταία χρόνια να απέχει από την τηλεόραση, ωστόσο παραμένει μία ...
19:11 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει η κατάσταση εδώ και 1 χρόνο – Δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον»

Στις 25 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την βραδιά που η Μαρινέλλα υπέστη βαρύ εγκεφα...
18:20 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο, αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού γέμισε από μουσική, συναίσθημα και αγάπη, σ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης