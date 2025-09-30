Συγκλονίζει η Δωροθέα Μερκούρη: «Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε»

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε η Δωροθέα Μερκούρη, μέσα από ένα Instagram story που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το μεσημέρι της Τρίτης (30/9).

Η αγαπημένη ηθοποιός και μοντέλο, στην ανάρτησή της αποκάλυψε πως έχει έρθει αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με το Long Covid και μίλησε για το πώς το περνάει.

Στο story της η Δωροθέα Μερκούρη δημοσίευσε μία φωτογραφία της και έγραψε: «Θέλω να σας πω για τον Long Covid. Είμαι ασθενής για δεύτερη φορά του Long Covid. Συμπτώματα: εξάντληση, κατάθλιψη, άρνηση για τη ζωή… Και μία ατελείωτη νύστα.

Δεν δίνω σημασία ξέρω ότι είναι αυτό και θα περάσει… Κάνω λίγα πράγματα, μόνο ό,τι πρέπει για την δουλειά μου και τα ζωάκια… Δεν έχω κάνει γυμναστική 2 χρόνια διότι είχα αρρυθμίες στην καρδιά. Το μοιράζομαι μαζί σας γιατί μπορεί να το έχετε και εσείς και να μην το ξέρετε!».