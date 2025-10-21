Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού», λέει η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό, καταγράφεται η Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε. Το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, πήρε δημόσια θέση για το περιστατικό, με ένα σχόλιό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός «athensfinest_official» έκανε μία ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της Δέσποινας Βανδή στο περιπολικό, και μία της Κυριακής Γρίβα. Στο post αναφέρεται ότι: «Η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια, δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους. Για την Κυριακή Γρίβα το περιπολικό δεν είναι ταξί. Για την Βανδή που έμεινε από λάστιχο κ δεν μπορούσε να περιμένει την οδική βοήθεια, το περιπολικό λειτούργησε σαν ταξί… Υ.Γ. Της άνοιξαν και την πόρτα να μπει».

Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη βλέποντας την ανάρτηση θέλησε να τοποθετηθεί, αφήνοντας το δικό της σχόλιο κάτω από την δημοσίευση. Η επιχειρηματίας και πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη έγραψε: «Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα κι όχι την ανάγκη, το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο. Είναι το σύστημα που μπάζει αέρα από παντού».