Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: «Το σύστημα μπάζει αέρα από παντού», λέει η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για το περιστατικό με την Δέσποινα Βανδή και το περιπολικό

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτογραφία: Instagram/constantinabekiari

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας. Σε αυτό, καταγράφεται η Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας, ύστερα από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε. Το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη, πήρε δημόσια θέση για το περιστατικό, με ένα σχόλιό της στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός «athensfinest_official» έκανε μία ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της Δέσποινας Βανδή στο περιπολικό, και μία της Κυριακής Γρίβα. Στο post αναφέρεται ότι: «Η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια, δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους. Για την Κυριακή Γρίβα το περιπολικό δεν είναι ταξί. Για την Βανδή που έμεινε από λάστιχο κ δεν μπορούσε να περιμένει την οδική βοήθεια, το περιπολικό λειτούργησε σαν ταξί… Υ.Γ. Της άνοιξαν και την πόρτα να μπει».

Η Κωνσταντίνα Μπεκιάρη βλέποντας την ανάρτηση θέλησε να τοποθετηθεί, αφήνοντας το δικό της σχόλιο κάτω από την δημοσίευση. Η επιχειρηματίας και πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη έγραψε: «Όταν το περιπολικό εξυπηρετεί την εικόνα κι όχι την ανάγκη, το πρόβλημα δεν είναι το λάστιχο. Είναι το σύστημα που μπάζει αέρα από παντού».

