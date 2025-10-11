Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή: Ετοιμάζουν ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στον Οκτώβριο – Ο προορισμός που επέλεξαν

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Βασίλης Μπισμπίκης Δέσποινα Βανδή
Φωτογραφία: Instagram/desp1navandi

Ταξίδι στο εξωτερικό ετοιμάζουν ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή, λίγες ημέρες μετά το δικαστήριο για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα και στη μάντρα ενός πάρκινγκ.

Η Δέσποινα Βανδή, όπως είπε πρόσφατα ο Αντώνης Ρέμος, στενοχωρήθηκε με την υπόθεση αυτή, αλλά στηρίζει τον σύντροφό της.

Με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη στο τέλος Οκτωβρίου, το ζευγάρι ετοιμάζει… βαλίτσες για τη Ρώμη, σύμφωνα με όσα είπε ο δημοσιογράφος Οδυσσέας Μητσόπουλος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1.

Ο  ηθοποιός ετοιμάζεται και για τη θεατρική του επιστροφή μέσα από την παράσταση, «Άνθρωποι και Ποντίκια», όπως ανακοίνωσε και η Δέσποινα Βανδή δημοσιεύοντας την αφίσα της παράστασης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών

Πρησμένοι αστράγαλοι και πόδια: Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Microsoft: Εκατομμύρια χρήστες Windows 10 αντιμέτωποι με προβλήματα ασφάλειας – Τι πρέπει να κάνουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου

Ακτινογραφία δείχνει γιατί μια μόνο μπουκιά από δημοφιλές ταϊλανδέζικο πιάτο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο ήπαρ
περισσότερα
09:29 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Σωτήρης Ξενάκης: «Έπαθα έμφραγμα 33 ετών» – Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε

Ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Ξενάκης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action24 με την Αθηνα...
06:39 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Κώστας Μαρτάκης: «Δεν θα συνεργαζόμουν ξανά με τον Ηλία Ψινάκη»

Ο Κώστας Μαρτάκης βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου σε κοσμική εκδήλωση, όπου μίλησε στ...
03:48 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Νίκη Παλληκαράκη: «Μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα μου η αδικία και το να μη σέβεται ο ένας τον άλλο»

Για όσα την ενοχλούν στις επαγγελματικές της συνεργασίες και στη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω...
01:25 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Αποστολία Ζώη: «Το να είσαι πιστός πλέον δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό»

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε η Αποστολία Ζώη, με αφορμή την κυκλοφ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης