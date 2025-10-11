Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή: Ετοιμάζουν ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στον Οκτώβριο – Ο προορισμός που επέλεξαν

Ταξίδι στο εξωτερικό ετοιμάζουν ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή, λίγες ημέρες μετά το δικαστήριο για το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός στη Φιλοθέη, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα και στη μάντρα ενός πάρκινγκ.

Η Δέσποινα Βανδή, όπως είπε πρόσφατα ο Αντώνης Ρέμος, στενοχωρήθηκε με την υπόθεση αυτή, αλλά στηρίζει τον σύντροφό της.

Με αφορμή τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη στο τέλος Οκτωβρίου, το ζευγάρι ετοιμάζει… βαλίτσες για τη Ρώμη, σύμφωνα με όσα είπε ο δημοσιογράφος Οδυσσέας Μητσόπουλος στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός ετοιμάζεται και για τη θεατρική του επιστροφή μέσα από την παράσταση, «Άνθρωποι και Ποντίκια», όπως ανακοίνωσε και η Δέσποινα Βανδή δημοσιεύοντας την αφίσα της παράστασης.