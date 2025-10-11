Άδωνις Γεωργιάδης: Η Δικαιοσύνη κινήθηκε πολύ γρήγορα στην υπόθεση του κ. Ρούτσι – Ο Τσίπρας αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ΕΡΤnews αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόοδο των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα ενώ άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα δήλωσε σε συνέντευξή του, κατηγορώντας τον για «πολιτική υποκρισία και εξουσιομανία».

Παράλληλα τοποθετήθηκε για την υπόθεση των Τεμπών, τη στάση της Δικαιοσύνης απέναντι στο αίτημα του απεργού πείνας, Πάνου Ρούτσι.

Από την Καλαμάτα όπου πραγματοποιήθηκε χθες διεθνές συνέδριο για τις μεταμοσχεύσεις ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στον θερμό τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αγκαλιάζουν την σχετική πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας για τη δωρεά οργάνων. «Έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο. Έχουμε πάει από το ένα ρεκόρ στο άλλο», σημείωσε, ευχαριστώντας τους πολίτες που ανταποκρίνονται θετικά στην πρόσκληση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων να γίνουν δωρητές. «Μέσα σε μία εβδομάδα, οι εγγραφές εθελοντών δοτών έφτασαν τις 10.000, όταν κάθε χρόνο δεν ξεπερνούσαν τις 2.000», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και στις δηλώσεις του περί «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», ο κ. Γεωργιάδης απάντησε αιχμηρά: «Ήρθε στο μυαλό μου η σκευωρία Novartis. Τώρα ξέρουμε ότι οι μάρτυρες που είχε χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση Τσίπρα έχουν καταδικαστεί ως ψευδομάρτυρες. Ο κ. Τσίπρας οφείλει μια συγγνώμη σε όλους εμάς που ταλαιπώρησε».

Ο υπουργός Υγείας, συνέχισε την επίθεση στον κ. Τσίπρα που παραιτήθηκε πρόσφατα από βουλευτής λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis, που όλοι έχουν πέσει στα δικαστήρια, θα μας μιλήσει για εντιμότητα και δημοκρατία; Έλα Χριστέ και Παναγιά». Παράλληλα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως ο Αλέξης Τσίπρας «αποδείχθηκε υπερβολικά εξουσιομανής».

Ειδικότερα, όπως είπε, «δεν άφησε ποτέ το κόμμα του να σταθεί στα πόδια του. Από τη στιγμή που παραιτήθηκε, ανακατεύεται διαρκώς. Με μεθοδευμένες κινήσεις τύπου Ρασπούτιν, έχει καταστρέψει κάθε πιθανό διάδοχό του – την Αχτσιόγλου, τον Κασσελάκη, τον Φάμελλο. Τώρα περιμένει να τον δοξάσουν για να επιστρέψει», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί τον Τσίπρα απειλή για τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε: «Δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν κεντρώο που θα ψήφιζε τον κ. Τσίπρα. Τον γνωρίζουν πια όλοι. Υπήρξε ένας εξαιρετικά αυταρχικός πρωθυπουργός, που είπε ψέματα και συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ».

Ερωτηθείς για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από πρόσφατη εκδήλωση, όπου παρευρέθησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κώστας Καραμανλής, ο κ. Γεωργιάδης απέφυγε να σχολιάσει λέγοντας ότι «θα ήταν όμορφο να ήταν εκεί και ο κ. Σαμαράς. Αποφάσισε να μην είναι. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχει κάνει δήλωση. Είναι προσωπική του απόφαση».

Όσον αφορά στην κριτική που δέχεται ότι «τσακώνεται συνέχεια στη Βουλή», ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «Οι τηλεθεατές να με κρίνουν. Είμαι υπερήφανος για το έργο μου στη Βουλή. Ανέδειξα τις ανακολουθίες της αντιπολίτευσης. Η αντιπαράθεση με την κα Πέρκα για το πλοίο στη Γάζα είχε τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που δείχνει ότι οι Έλληνες καταλαβαίνουν ποιος τους δουλεύει».

Μιλώντας για τους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα και συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις χαρακτήρισε την «υπόθεση αυτή ήταν εθνικά επικίνδυνη και βαθιά υποκριτική. Ηταν μια κίνηση εντυπωσιασμού».

Τι είπε για τον Πάνο Ρούτσι και την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αναφερόμενος στην υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που πέτυχε να δεχθεί η Δικαιοσύνη να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του 22χρονου γιου του, ο υπουργός ανέφερε: «Δεν έχω κάνει καμία κατηγορία προς τον κ. Ρούτσι. Προσπάθησα ως υπουργός υγείας να διασφαλίσω ότι δεν θα πάθει κάτι η υγεία του. Πρόκειται για έναν πατέρα που έχασε το παιδί του και τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Άλλο αυτό και άλλο η κα Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πολιτική μας αντίπαλος». Παράλληλα δήλωσε ότι η συνήγορός του και αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας γνωρίζει ότι, όπως είπε, «δεν θα βρεθεί τίποτα» υποστηρίζοντας ότι βασικός της στόχος ήταν να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης.

Μιλώντας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι «πέτυχε σε 23 ημέρες να αλλάξει η ελληνική δικαιοσύνη την αρχική της απόφαση», γεγονός που όπως υποστήριξε δείχνει ότι «είχε διακριτική μεταχείριση» από τη Δικαιοσύνη και όχι «ότι καθυστέρησε».

Ερωτηθείς για την επερχόμενη δικαστική απόφαση από την κοινωνία, όταν ολοκληρωθεί η δίκη για τα Τέμπη ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Δεν θα γίνει αποδεκτή από το σύνολο. Όταν λένε κάποιοι συγγενείς και πολιτικοί ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη, χτίζουν αφήγημα για την επόμενη μέρα».

Αναφερόμενος στις θεωρίες περί συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών, υποστήριξε: «Δεν υπάρχει συνωμοσία. Υπάρχει ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ένας σταθμάρχης έκανε λάθος, οι μηχανοδηγοί δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε και δύο τρένα συγκρούστηκαν. Αυτό προκάλεσε τον θάνατο 57 ανθρώπων. Τραγικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο».