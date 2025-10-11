Σωτήρης Ξενάκης: «Έπαθα έμφραγμα 33 ετών» – Το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετώπισε

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Σωτήρης Ξενάκης

Ο δημοσιογράφος, Σωτήρης Ξενάκης μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» στο Action24 με την Αθηναΐδα Νέγκα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του και την πορεία του 37 χρόνια τώρα, ενώ αποκάλυψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε εξαιτίας της πίεσης και του άγχους.

Ο ίδιος αρχικά είπε: «Από τα 37 χρόνια που δουλεύω, τα 34 χρόνια κάνω τηλεόραση. Στη δουλειά μπήκα το ’88 όταν ακόμα υπήρχαν 2 κανάλια. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που συνεχίζει και βλέπει τηλεόραση, ευτυχώς. Βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι δεν βλέπουν τηλεόραση. Το βλέπω και από τα παιδιά μου. Η δημοσιογραφία είναι επάγγελμα δεν είναι λειτούργημα. Είναι μια δουλειά, την κάνουμε για να ζήσουμε. Είναι μια δουλειά που έχει κοινωνικό ρόλο».

Για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε εξαιτίας του άγχους, είπε: «Το γεγονός ότι έπαθα ένα έμφραγμα 33 χρόνων δείχνει ότι ήταν αποτέλεσμα και πίεσης της δουλειάς. Βέβαια, ήταν και τα τρία πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Δεν βοηθάνε καθόλου! Επίσης, δεν βοηθάει το ότι δεν έκανα ούτε 50 μέτρα περπατώντας κάθε μέρα. Νομίζω, όμως, πως το άγχος είναι ένας σημαντικός παράγοντας και αυτό δεν φεύγει ποτέ αν θες να κάνεις καλά τη δουλειά σου».

