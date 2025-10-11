Έλαβε από τον πρώην της ένα αρχείο excel με όλα τα δώρα που της είχε αγοράσει και τα ζητούσε πίσω – «Απόρησα με το θράσος του»

Σε μία ερωτική σχέση, εκτός από τις αναμνήσεις, συλλέγονται και αντικείμενα που θυμίζουν τη σχέση. Έτσι, έπειτα από κάθε χωρισμό, προκύπτει η συζήτηση για το τι θα πρέπει να γίνει με τα δώρα και τα πράγματα του/ της πρώην: ενώ κάποιοι λένε ότι μπορούν να τα κρατούν για ενθύμια, άλλοι προτιμούν να κάνουν μια νέα αρχή και να εξαφανίζουν οτιδήποτε τους θυμίζει την προηγούμενη σχέση.

Αυτό που σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό, είναι να έχεις την απαίτηση από τον/ την πρώην να σε εξοφλήσει για όσα έδωσες για τα δώρα.

Αυτή είναι η κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωπη μια γυναίκα.

“Νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα”

Ο πρώην της, έχει την απαίτηση να του δώσει πίσω όλα τα δώρα που της έκανε. Στην αρχή η γυναίκα νόμιζε πως κάνει πλάκα. Οι δυο τους, είχαν σχέση για δύο χρόνια και χώρισαν πριν από δύο εβδομάδες.

Ο χωρισμός τους να μην ήταν δραματικός – απλά δεν τα έβρισκαν. Έτσι, η γυναίκα θεώρησε ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα αργότερα.

Και όμως, πριν από δύο ημέρες έλαβε από τον πρώην της ένα φύλλο excel, όπου είχε καταγράψει κάθε δώρο που της είχε αγοράσει τα δύο χρόνια της σχέσης τους.

“Είχε σε λίστα ρούχα, δώρα γενεθλίων, λουλούδια, ακόμη και μια κούπα”, σημειώνει η γυναίκα. Ο πρώην της, όχι μόνο της ζητούσε πίσω όλα τα δώρα του, αλλά σε περίπτωση που δεν τα δώσει, είχε την απαίτηση να της πληρώσει το ποσό.

Όπως της είπε, αφού είχε “επενδύσει’ σ’ εκείνη και δεν απέδωσε, είχε το δικαίωμα να πάρει πίσω τα χρήματα”. Στην αρχή η γυναίκα νόμιζε πως αστειεύεται. Και όμως, ο άνδρας μιλούσε σοβαρά. Την κατηγόρησε πως τον έκλεψε – επειδή κράτησε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που της είχε κάνει δώρο για τα Χριστούγεννα.

“Εν τω μεταξύ, εκείνος έχει χάσει τα Air Pods μου. Αυτά δεν τα έβαλε στο excel” είπε η ίδια.

Η γυναίκα τού ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να του δώσει τίποτα και μάλιστα τού είπε ότι εκείνος πρέπει να την αποζημιώσει για τα δύο χρόνια της σχέσης τους.

“Μετά απ’ αυτό, με μπλόκαρε”, εξηγεί. Απορεί με το θράσος του.

Ήταν πράγματι θράσος; Είχε δίκιο που περίμενε να του επιστρέψει τα δώρα του – ή την αξία τους; Τι θα κάνατε στη θέση της;