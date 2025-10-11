Έλαβε από τον πρώην της ένα αρχείο excel με όλα τα δώρα που της είχε αγοράσει και τα ζητούσε πίσω – «Απόρησα με το θράσος του»

marinasiskos

timeout

Ο πρώην της της έστειλε σε αρχείο excel όλα τα δώρα που της πήρε για να τα επιστρέψει – “είπε ότι με έβλεπε σαν επένδυση άρα του τα χρωστάω” . Φωτογραφία: Freepik
Ο πρώην της της έστειλε σε αρχείο excel όλα τα δώρα που της πήρε για να τα επιστρέψει – “είπε ότι με έβλεπε σαν επένδυση άρα του τα χρωστάω” . Φωτογραφία: Freepik

Σε μία ερωτική σχέση, εκτός από τις αναμνήσεις, συλλέγονται και αντικείμενα που θυμίζουν τη σχέση. Έτσι, έπειτα από κάθε χωρισμό, προκύπτει η συζήτηση για το τι θα πρέπει να γίνει με τα δώρα και τα πράγματα του/ της πρώην: ενώ κάποιοι λένε ότι μπορούν να τα κρατούν για ενθύμια, άλλοι προτιμούν να κάνουν μια νέα αρχή και να εξαφανίζουν οτιδήποτε τους θυμίζει την προηγούμενη σχέση.

Τα 10 σημάδια που μαρτυρούν ότι ένας χωρισμός είναι οριστικός και δεν υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης

Αυτό που σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτό, είναι να έχεις την απαίτηση από τον/ την πρώην να σε εξοφλήσει για όσα έδωσες για τα δώρα.

Αυτή είναι η κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωπη μια γυναίκα.

«Η άκαρδη γυναίκα μου, με παράτησε όταν την είχα ανάγκη περισσότερο από ποτέ» – Πώς ο χωρισμός άλλαξε τη ζωή ενός άνδρα προς το καλύτερο

“Νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα”

Ο πρώην της, έχει την απαίτηση να του δώσει πίσω όλα τα δώρα που της έκανε. Στην αρχή η γυναίκα νόμιζε πως κάνει πλάκα. Οι δυο τους, είχαν σχέση για δύο χρόνια και χώρισαν πριν από δύο εβδομάδες.

Ο χωρισμός τους να μην ήταν δραματικός – απλά δεν τα έβρισκαν. Έτσι, η γυναίκα θεώρησε ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα αργότερα.

Χώρισε με την κοπέλα του όταν αποδείχθηκε πως είναι προικοθήρας – «Με αντιμετώπιζε σαν ΑΤΜ»

Και όμως, πριν από δύο ημέρες έλαβε από τον πρώην της ένα φύλλο excel, όπου είχε καταγράψει κάθε δώρο που της είχε αγοράσει τα δύο χρόνια της σχέσης τους.

“Είχε σε λίστα ρούχα, δώρα γενεθλίων, λουλούδια, ακόμη και μια κούπα”, σημειώνει η γυναίκα. Ο πρώην της, όχι μόνο της ζητούσε πίσω όλα τα δώρα του, αλλά σε περίπτωση που δεν τα δώσει, είχε την απαίτηση να της πληρώσει το ποσό.

Όπως της είπε, αφού είχε “επενδύσει’ σ’ εκείνη και δεν απέδωσε, είχε το δικαίωμα να πάρει πίσω τα χρήματα”. Στην αρχή η γυναίκα νόμιζε πως αστειεύεται. Και όμως, ο άνδρας μιλούσε σοβαρά. Την κατηγόρησε πως τον έκλεψε – επειδή κράτησε ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που της είχε κάνει δώρο για τα Χριστούγεννα.

“Εν τω μεταξύ, εκείνος έχει χάσει τα Air Pods μου. Αυτά δεν τα έβαλε στο excel” είπε η ίδια.

Η γυναίκα τού ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να του δώσει τίποτα και μάλιστα τού είπε ότι εκείνος πρέπει να την αποζημιώσει για τα δύο χρόνια της σχέσης τους.

“Μετά απ’ αυτό, με μπλόκαρε”, εξηγεί. Απορεί με το θράσος του.

Ήταν πράγματι θράσος; Είχε δίκιο που περίμενε να του επιστρέψει τα δώρα του – ή την αξία τους; Τι θα κάνατε στη θέση της;

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών

Πρησμένοι αστράγαλοι και πόδια: Ποια μπορεί να είναι τα αίτια και πότε να απευθυνθείτε σε ειδικό

Μηνιαίο voucher για ανήλικα παιδιά: Πότε θα ανοίξουν οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους – Ποιοι θα λάβουν 400 και ποιοι 800 ...

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Microsoft: Εκατομμύρια χρήστες Windows 10 αντιμέτωποι με προβλήματα ασφάλειας – Τι πρέπει να κάνουν μέχρι τις 14 Οκτωβρίου

Ακτινογραφία δείχνει γιατί μια μόνο μπουκιά από δημοφιλές ταϊλανδέζικο πιάτο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο ήπαρ
περισσότερα
10:08 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Το σύμπαν στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα σε 4 ζώδια – «Οι προκλήσεις σας βοηθούν να εξελιχθείτε»

Στις 11 Οκτωβρίου 2025, το σύμπαν έχει ένα σημαντικό μήνυμα για 4 ζώδια. Η Αφροδίτη απέναντι α...
08:32 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Παραδοσιακή πίτα του βοσκού για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία – Η συνταγή από γαλλικό εστιατόριο με αστέρι μισελέν

Η πίτα του βοσκού, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά πιάτα της βρετανικής κουζίνας, μ...
06:15 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις το μολύβι σε 8 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
05:30 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025: Καρκίνοι, μην διαλέξετε ποια πλευρά έχει δίκιο

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης