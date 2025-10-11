Τσίπρας: Καλεί σε «σοκ δικαιοσύνης και δημοκρατίας» – «Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή»

Λίγες ημέρες μετά την ηχηρή του παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα, ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο προσκήνιο με μια συνέντευξη στην «Εφημερίδα των Συντακτών», που φιλοξενείται σε τρεις σελίδες, ανοίγοντας τα χαρτιά του για το μέλλον και σχολιάζοντας τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους Τάσο Παππά και Νίκο Παπαδημητρίου, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του από τη Βουλή και να καταθέσει τη δική του πρόταση για μια νέα αρχή στο πολιτικό σύστημα της χώρας.

«Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που κατά τη γνώμη μου, ως έχει, δεν μπορεί τίποτα πια να δώσει στην κοινωνία και την πατρίδα», δηλώνει, περιγράφοντας την απόφασή του ως «αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά».

Όπως εξηγεί, δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που να λειτούργησε ως καταλύτης: «Δεν υπήρξε κανένα καθοριστικό γεγονός. Υπήρξε η προσωπική και πολιτική ασφυξία που μου προκαλούσαν, όπως και σε εκατομμύρια Έλληνες, κάθε μέρα, όλο και πιο οδυνηρά θα έλεγα, οι καθεστωτικές πρακτικές της κυβέρνησης. Και η εμφανής αδυναμία της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να ανοίξει έναν δρόμο δημοκρατικής διαφυγής».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογραμμίζει πως η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα μια βαθιά τομή. «Χρειάζεται ένα μεγάλο, αποφασιστικό σοκ, σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας», είπε, τονίζοντας ότι πρέπει να «ξανασυνδεθεί η πολιτική με την ηθική και το πολιτικό σύστημα με τους πολίτες».

Μιλώντας για το δικό του όραμα, ο Τσίπρας κάνει λόγο για την ανάγκη ενός «νέου πατριωτισμού», σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι ένα νέος πατριωτισμός, που ξεπερνά τους εύλογους ιδεολογικούς διαχωρισμούς, χρειάζεται σήμερα, περισσότερο από ποτέ την περίοδο της μεταπολίτευσης, σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής δράσης».

Σε ερώτηση για το αν η παραίτησή του θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους βουλευτές, απαντά κατηγορηματικά: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αναπαράγω τακτικές “στρατολόγησης” ή διάσπασης, που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας».

Παράλληλα, σχολιάζει την αποξένωση των πολιτών από την πολιτική: «Οι πολιτικοί δεν είναι δημοφιλείς γιατί όλο και περισσότερο μοιάζουν μεταξύ τους».

«Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός, έχουμε μάλιστα καθυστερήσει, για μια μεγάλη, τολμηρή, αποφασιστική ανανέωση στις πρακτικές, τη γλώσσα, το ύφος, το ήθος, αλλά και τα πρόσωπα», επισημαίνει, αναφερόμενος στην ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού αλλά και στο ποια θα είναι η συνέχεια για τον ίδιο.

Και συμπληρώνει: «Κανένα μοντέλο του χθες δεν μπορεί να λειτουργήσει σήμερα, χωρίς τουλάχιστον τις απαραίτητες μεγάλες μετατροπές. “Δεν μπορείς να κάνεις την ίδια επανάσταση δύο φορές”, έλεγε ένας Ισπανός επαναστάτης. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία».

Ο κ. Τσίπρας διευκρινίζει, επίσης, πού τοποθετεί τον εαυτό του σήμερα: «Αν ως Αριστερά εννοούμε την Αριστερά της αντίστασης αλλά και της ευθύνης, των κινημάτων αλλά και της διακυβέρνησης, της Ιστορίας αλλά και του σήμερα, της προγραμματικής καθαρότητας αλλά και της ενωτικής ετοιμότητας, τότε με κάθε μετριοφροσύνη τοποθετώ τον εαυτό μου στον εντελώς αντίθετο πόλο από τη Δεξιά».

Ωστόσο, σπεύδει να προσθέσει: «Αυτό που μετράει είναι να είμαστε αποτελεσματικοί για τον λαό και τη χώρα μας».