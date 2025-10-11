«Σέρρες»: Ένα παιδικό όνειρο από τα ’60s στοιχειώνει τον Λευτέρη – Νέο διπλό επεισόδιο την Τρίτη

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν για να γράψουν τον 2ο κύκλο τους. Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία.

Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ του 2ου κύκλου. Όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι η πίστη στον έρωτα. Στον αληθινό έρωτα, που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και θα έρθει. Όπως ήρθε για τους γονείς του, θα έρθει και για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος θα χρειαστεί να τα βάλει με δυνατότερους αντιπάλους, αλλά στο τέλος, όπως και ο συνονόματός του από την ελληνική μυθολογία, θα εξουδετερώσει όλους τους μνηστήρες και θα βγει νικητής.

Τι θα δούμε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:30 (Διπλό επεισόδιο)

Επεισόδιο 7

Ο Οδυσσέας και ο Λευτέρης οργανώνουν δείπνο με τον Άγγελο. Μάλλον πιο σωστά, οργανώνουν ένα δείπνο με την απόρριψη. Κι ενώ ο Οδυσσέας προσπαθεί να δείξει χαλαρός και cool -δηλαδή, να μην λιποθυμήσει από την αγωνία- ο Λευτέρης ανεβάζει επίπεδο στις γνώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίας, ενώ η θεία Σταματίνα λείπει και όλοι ανησυχούν. Ένα δείπνο γεμάτο βλέμματα, σπόντες και πιάτα που δεν σώζουν την κατάσταση. Ένα επεισόδιο για το πώς να χάσεις τον άντρα των ονείρων σου, χωρίς να χάσεις το χιούμορ σου.

Στον ρόλο του Θανάση, ο Απόστολος Γκλέτσος

Επεισόδιο 8

Ένα παιδικό όνειρο από τα ’60s στοιχειώνει τον Λευτέρη, την ώρα που η Χρύσα καλείται να παντρευτεί… για χάρη της ομάδας! Με τις Σέρρες να κινούνται σε ρυθμούς τελικού κυπέλλου και τον έρωτα να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο στρατηγικής, η Χρύσα αναρωτιέται αν ο Στάθης είναι το ταίρι της ή απλώς άλλος ένας τίτλος στο βιογραφικό της. Ο Οδυσσέας, από την άλλη, ψάχνει τον λόγο που οι καρδιές δεν χτυπούν ποτέ ταυτόχρονα. Ένα επεισόδιο για τα “ναι” που λέμε από υποχρέωση και τα “όχι” που δυσκολευόμαστε να ξεστομίσουμε.

Στον ρόλο της γιατρού, η Νατάσα Εξηνταβελώνη

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:30, διπλό επεισόδιο.

Δείτε το trailer



Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

Εκτέλεση παραγωγής: PEDIO PRODUCTIONS