«Σέρρες»: Ένα παιδικό όνειρο από τα ’60s στοιχειώνει τον Λευτέρη – Νέο διπλό επεισόδιο την Τρίτη

Σταματίνα Στίνη

Media

«Σέρρες»: Ένα παιδικό όνειρο από τα ’60s στοιχειώνει τον Λευτέρη – Νέο διπλό επεισόδιο την Τρίτη

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν για να γράψουν τον 2ο κύκλο τους. Μαζί τους θα γελάσουμε μέχρι τελικής πτώσεως, θα συγκινηθούμε, λέγοντας ότι «κάτι μπήκε στο μάτι μας», αλλά πάνω απ’ όλα θα θυμηθούμε γιατί αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία.

Πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν, αλλά και νέα πρόσωπα που… θα χτίσουν το μέλλον, χιούμορ, αγάπη και πίστη στη φιλία και την αλληλεγγύη, είναι όλα εκείνα που συνθέτουν το παζλ του 2ου κύκλου. Όμως, το πιο σημαντικό κομμάτι του είναι η πίστη στον έρωτα. Στον αληθινό έρωτα, που μπορεί να κρατήσει για πάντα. Και θα έρθει. Όπως ήρθε για τους γονείς του, θα έρθει και για τον ίδιο τον Οδυσσέα, ο οποίος θα χρειαστεί να τα βάλει με δυνατότερους αντιπάλους, αλλά στο τέλος, όπως και ο συνονόματός του από την ελληνική μυθολογία, θα εξουδετερώσει όλους τους μνηστήρες και θα βγει νικητής.

Τι θα δούμε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:30 (Διπλό επεισόδιο)

Επεισόδιο 7

Ο Οδυσσέας και ο Λευτέρης οργανώνουν δείπνο με τον Άγγελο. Μάλλον πιο σωστά, οργανώνουν ένα δείπνο με την απόρριψη. Κι ενώ ο Οδυσσέας προσπαθεί να δείξει χαλαρός και cool -δηλαδή, να μην λιποθυμήσει από την αγωνία- ο Λευτέρης ανεβάζει επίπεδο στις γνώσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίας, ενώ η θεία Σταματίνα λείπει και όλοι ανησυχούν. Ένα δείπνο γεμάτο βλέμματα, σπόντες και πιάτα που δεν σώζουν την κατάσταση. Ένα επεισόδιο για το πώς να χάσεις τον άντρα των ονείρων σου, χωρίς να χάσεις το χιούμορ σου.

Στον ρόλο του Θανάση, ο Απόστολος Γκλέτσος

Επεισόδιο 8

Ένα παιδικό όνειρο από τα ’60s στοιχειώνει τον Λευτέρη, την ώρα που η Χρύσα καλείται να παντρευτεί… για χάρη της ομάδας! Με τις Σέρρες να κινούνται σε ρυθμούς τελικού κυπέλλου και τον έρωτα να αντιμετωπίζεται ως εργαλείο στρατηγικής, η Χρύσα αναρωτιέται αν ο Στάθης είναι το ταίρι της ή απλώς άλλος ένας τίτλος στο βιογραφικό της. Ο Οδυσσέας, από την άλλη, ψάχνει τον λόγο που οι καρδιές δεν χτυπούν ποτέ ταυτόχρονα. Ένα επεισόδιο για τα “ναι” που λέμε από υποχρέωση και τα “όχι” που δυσκολευόμαστε να ξεστομίσουμε.

Στον ρόλο της γιατρού, η Νατάσα Εξηνταβελώνη

«Σέρρες» 2ος Κύκλος: Τρίτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:30, διπλό επεισόδιο.

Δείτε το trailer

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Στρατής Χατζησταματίου, Ειρήνη Βαλατσού, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.
Εκτέλεση παραγωγής: PEDIO PRODUCTIONS

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

35χρονη ξεγέλασε τον σύντοφό της λέγοντας ότι έχει καρκίνο για να κάνει αυξητική στήθους – Τι συνέπειες είχε η απαράδεκτη σ...

Η Taylor Swift παραδέχτηκε ότι δεν πλένει τα πόδια της στο ντους – Κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς...

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Ακτινογραφία δείχνει γιατί μια μόνο μπουκιά από δημοφιλές ταϊλανδέζικο πιάτο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο ήπαρ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που ξυρίζεται σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:30 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Η ταινία που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό και θα σας συγκινήσει βρίσκεται στο Netflix και διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες

Πόσες φορές όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια κακή ημέρα; Με μια ημέρα καταστροφική, πο...
05:48 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 11/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 11/10/2025.
05:43 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 11/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 11/10/2025.
05:38 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 11/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 11/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης