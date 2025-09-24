«Σέρρες»: Πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη – Το «αντίο» των τηλεθεατών στον Πάνο Νάτση

Enikos Newsroom

Media

«Σέρρες»: Πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη – Το «αντίο» των τηλεθεατών στον Πάνο Νάτση

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη και του Σταμάτη Πατρώνη επέστρεψαν για τον δεύτερο κύκλο τους, φέρνοντας μαζί μια σημαντική αλλαγή που συγκίνησε το κοινό. Ο εξαιρετικός Γιώργος Ζυγούρης ανέλαβε τον ρόλο του Οδυσσέα, στη θέση του αδικοχαμένου Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Η επιστροφή της σειράς προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στους χρήστες στο Χ, με πολλούς να τονίζουν πως η παραγωγή αγαπήθηκε ιδιαίτερα από την LGBTQ+ κοινότητα, αλλά και από το ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό. Οι θεατές σημείωσαν ότι η σειρά συνεχίζει να ανοίγει διάλογο γύρω από τη διαφορετικότητα και τον τρόπο που αυτή αντικατοπτρίζεται μέσα από την ελληνική τηλεόραση.

Στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, ο Οδυσσέας καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρελθόν, την οικογένεια και τις προσωπικές του σχέσεις. Ένα αμήχανο πρώτο ραντεβού, ένα ακόμα πιο αμήχανο κόκκινο εσώρουχο και μια ξαφνική επίσκεψη από τη θεία Σταματίνα, έφεραν ανατροπές και γέμισαν την ιστορία με ζωντανές και ανατρεπτικές στιγμές.

Οι αντιδράσεις στο «X»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
20:45 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

“Να μ’ αγαπάς”: Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίο...
19:58 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Άρης γίνεται ο φύλακας-άγγελος της Αλίκης

Το GRAND HOTEL άνοιξε χθες ξανά τις πόρτες του για το κοινό και απόψε στις 21:00 έρχεται η συγ...
18:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Καραμίχος: Όσα αποκάλυψε για την είσοδό του στον «Άγιο Έρωτα»

Ο Γιώργος Καραμίχος καταφθάνει στη Στέρνα ως Ανδρέας Ιωάννου, για να υπερασπιστεί τον Κυριάκο ...
17:46 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα της νέας μεγάλης παραγωγής του Alpha, με διπλό επεισόδιο

Δύο οικογένειες με ένοχα μυστικά, ετοιμάζονται να βιώσουν την πιο μεγάλη και τραγική αντιπαράθ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος