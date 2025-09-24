«Σέρρες»: Πρεμιέρα για τον δεύτερο κύκλο της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη – Το «αντίο» των τηλεθεατών στον Πάνο Νάτση

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη και του Σταμάτη Πατρώνη επέστρεψαν για τον δεύτερο κύκλο τους, φέρνοντας μαζί μια σημαντική αλλαγή που συγκίνησε το κοινό. Ο εξαιρετικός Γιώργος Ζυγούρης ανέλαβε τον ρόλο του Οδυσσέα, στη θέση του αδικοχαμένου Πάνου Νάτση, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Η επιστροφή της σειράς προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στους χρήστες στο Χ, με πολλούς να τονίζουν πως η παραγωγή αγαπήθηκε ιδιαίτερα από την LGBTQ+ κοινότητα, αλλά και από το ευρύτερο τηλεοπτικό κοινό. Οι θεατές σημείωσαν ότι η σειρά συνεχίζει να ανοίγει διάλογο γύρω από τη διαφορετικότητα και τον τρόπο που αυτή αντικατοπτρίζεται μέσα από την ελληνική τηλεόραση.

Στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, ο Οδυσσέας καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο παρελθόν, την οικογένεια και τις προσωπικές του σχέσεις. Ένα αμήχανο πρώτο ραντεβού, ένα ακόμα πιο αμήχανο κόκκινο εσώρουχο και μια ξαφνική επίσκεψη από τη θεία Σταματίνα, έφεραν ανατροπές και γέμισαν την ιστορία με ζωντανές και ανατρεπτικές στιγμές.

