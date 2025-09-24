Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Στην άφιξή του, τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καθώς και ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου κ. Αέτιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Πατριάρχη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς αυτής αναγνώρισης.