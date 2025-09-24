Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην έδρα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στο Μανχάταν, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου. Στην άφιξή του, τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καθώς και ο Διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου κ. Αέτιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές συζήτησαν ζητήματα που αφορούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενώ ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για την επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Πατριάρχη για τη βράβευσή του από το Ίδρυμα John Templeton, τονίζοντας τη σημασία της διεθνούς αυτής αναγνώρισης.

Φωτογραφίες από την συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο…

Δημοσιεύτηκε από Ecumenical Patriarchate στις Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

σχολίασε κι εσύ

