ΗΠΑ: Ένοχος για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε ο 59χρονος που επιχείρησε να σκοτώσει τον Τραμπ σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα

Enikos Newsroom

διεθνή

ΡΑΙΑΝ ΡΑΟΥΘ

Ο άνδρας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του τελευταίου στη Φλόριντα το 2024, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κρίθηκε σήμερα ένοχος για όλες τις κατηγορίες.

Οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Ράιαν Ράουθ, 59 ετών, και για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, η οποία επισύρει την ποινή των ισοβίων.

Η απόφαση καταδεικνύει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να τιμωρεί όλους εκείνους που επιδίδονται σε πράξεις πολιτικής βίας», ήταν το σχόλιο που έκανε στην πλατφόρμα Χ η υπουργός Παμ Μπόντι.

Είχε κρυφτεί σε θάμνους

Ο Ράουθ είχε κρυφτεί σε θάμνους, έχοντας μαζί του ένα τουφέκι, ενώ ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς. Όταν τον εντόπισαν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν στο γήπεδο έφυγε, χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα. Ο εισαγγελέας Τζον Σίπλεϊ είπε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό» καθώς, αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, «ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα.

Ο Ράουθ είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και απέλυσε τους δικηγόρους του για να υπερασπιστεί μόνος του τον εαυτό του στη δίκη. Η υπεράσπισή του βασιζόταν στον χαρακτήρα του, τον οποίο περιέγραψε ως ευγενικό και μη βίαιο. Ο 59χρονος, που εργαζόταν ως εργολάβος κατασκευής στεγών, είχε εμπλακεί σε φιλοδημοκρατικά κινήματα στην Ταϊβάν και την Ουκρανία – στην τελευταία μάλιστα ταξίδεψε δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή. Η κόρη του, Σάρα, είπε ότι έμεινε στην Ουκρανία επί 10 μήνες, κοιμόταν σε μια σκηνή στο Κίεβο και βοηθούσε στη στρατολόγηση εθελοντών και την εξεύρεση εφοδίων καθώς πίστευε ότι είχε καθήκον να στηρίζει ανθρώπους που θεωρούσε ευάλωτους ή ανυπεράσπιστους.

«Νόμιζε ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά», είπε η Σάρα Ράουθ.

«Ήταν ένας κακός άνθρωπος»

Ανάρτηση για την απόφαση έκανε και ο ίδιος ο Τραμπ στο Truth Social με την οποία συνεχάρη την Μπόντι και όλους τους δικαστικούς λειτουργούς που συμμετείχαν στην απόφαση αυτή.

«Ήταν ένας κακός άνθρωπος με κακούς σκοπούς και τον έπιασαν», έγραψε μεταξύ άλλων ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ που δεν παρέλειψε να συγχαρεί και τις αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην εθελοντική μείωση τιμής

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
00:00 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Πέθανε η Κλαούντια Καρντινάλε σε ηλικία 87 ετών

Η θρυλική ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, που σημάδεψε τον κινηματογράφο της δεκαετίας του ’60,...
23:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Τραμπ «πολύ καλή» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι έτοιμος να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη λήξη του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρ...
23:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Συναγερμός στο Όσλο: Έκρηξη χειροβομβίδας στο κέντρο της πόλης – «Συνελήφθη ένας ανήλικος», σύμφωνα με τα νορβηγικά ΜΜΕ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (23/9) στο κέντρο του Όσλο, όταν ισχυρή έκρηξη αναστάτωσ...
23:09 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ανάλυση Guardian: Οι επιθέσεις Τραμπ στην Ευρώπη από τον ΟΗΕ ήταν «πολιτική τροφή» για τη συντηρητική βάση του – Τα φανερά και κρυφά μηνύματα της ομιλίας του

Παρά το γεγονός ότι μιλούσε ενώπιον 192 παγκόσμιων ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος