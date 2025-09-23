Πάτρα: Βίντεο από τη στιγμή που ανήλικες απαιτούν από 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Βίντεο με το περιστατικό εκφοβισμού σε Γυμνάσιο της Πάτρας με τις ανήλικες που εξανάγκασαν την 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αναρτήθηκε στο TikTok από την Διονυσία Κουκίου.

Τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων κοριτσιών ηλικίας 13 έως 15 ετών.

Σε βίντεο που ανήρτησε, η Διονυσία Κουκίου αναφέρει πως η 13χρονη είναι η ανιψιά της ενώ ευχαρίστησε «την διευθύντρια του σχολείου και την αστυνομία της Πάτρας που πήραν θέση και έκαναν σωστά τη δουλειά τους και άμεσα».

Η Διονυσία Κουκίου, η οποία έχει καλύψει τα πρόσωπα των εμπλεκομένων στο επεισόδιο σημειώνει ότι: «είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στα σχολεία μας ο εκφοβισμός και η κακοποίηση. Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της κακοποίησης λέμε συχνά ότι δεν ξεκινάει από τα παιδιά αλλά πολλές φορές από την οικογένεια και το περιβάλλον».

Στην συνέχεια ανέφερε: «Εγώ λοιπόν θα πω δεν είναι σωστό να στοχοποιούμε πάντα τα παιδιά, τους καθηγητές ή τους γονείς τους, αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια του φαινομένου σε άλλα επίπεδα της γενίκευσης της βίας, της γενικής δυσαρέσκειας, της αδικίας που επικρατεί, την καθυστέρηση της δικαιοσύνης, της έλλειψης της δικαιοσύνης, των αδικιών των ανισοτήτων που αυτά γεννούν την βία και όχι οι άνθρωποι μεμονωμένα».

«Οι καθηγητές τις περισσότερες φορές κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα. Πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδί», αναφέρει.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την διευθύντρια του σχολείου και την αστυνομία, που έκαναν όπως αναφέρει, σωστά την δουλειά τους.

Το βίντεο με το περιστατικό εκφοβισμού: