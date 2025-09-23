Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες του Τραμπ ότι εμποδίζει την επίτευξη εκεχειρίας

Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες του Τραμπ ότι εμποδίζει την επίτευξη εκεχειρίας

Η Χαμάς απέρριψε την Τρίτη (23/9) την κατηγορία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βάσει της οποίας η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση εμποδίζει τις προσπάθειες επίτευξης μιας εκεχειρίας στη Γάζα.

Τραμπ: Πιστεύει ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

«Η Χαμάς δεν υπήρξε ποτέ ένα εμπόδιο στη σύναψη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας (…). Η αμερικανική διοίκηση, οι μεσολαβητές και ολόκληρος ο κόσμος γνωρίζουν πως ο εγκληματίας πολέμου (ο Ισραηλινός πρωθυπουργός) Νετανιάχου είναι ο μοναδικός που εμποδίζει όλες τις προσπάθειες επίτευξης μιας συμφωνίας», αναφέρει η οργάνωση σε ένα δελτίο Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η Χαμάς αρνείται να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Μετρό Αθήνας: Άρχισαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιες άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:04 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Ζητεί από τους κολοσσούς της τεχνολογίας πληροφορίες για τα μέτρα ώστε να προστατεύσουν τους χρήστες από διαδικτυακές απάτες

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να προστατεύσουν τους χρήστες τους από ...
22:51 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Εμανουέλ Μακρόν: Το Νόμπελ Ειρήνης θα μπορούσε να δοθεί στον Τραμπ μόνο αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

Το Νόμπελ Ειρήνης που επιθυμεί σφοδρά ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσ...
22:16 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα βίντεο από το χτύπημα της 21ης Ιουνίου στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Με ένα βίντεο που παρουσιάζει το πώς έγινε η επιχείρηση βομβαρδισμού πυρηνικών εγκαταστάσεων σ...
21:05 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ προς ΝΑΤΟ: Να καταρρίπτετε ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο σας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να κατ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος