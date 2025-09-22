Τραμπ: Πιστεύει ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: EPA/WILL OLIVER

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

