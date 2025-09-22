Τραμπ: Πιστεύει ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».
⚡@PressSec: President Trump disagrees with leaders recognizing a Palestinian state, calling it a reward for Hamas. pic.twitter.com/pdxGFFEPQN
— Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 22, 2025