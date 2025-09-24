Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: «Ματ» Συλαϊδόπουλου στον Μουρίνιο στις καθυστερήσεις

Με χτύπημα στις καθυστερήσεις, η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Μπενφίκα στη Λισαβόνα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Primeira Liga. Οι «Αετοί» μετά από απίστευτη πολιορκία κατάφεραν να προηγηθούν στο 86΄ με τον Γκιόργκι Σουντάκοφ.

Όμως στο 90+1΄ σε αντεπίθεση της Ρίο Άβε και στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι, ο Αντρέ Λουϊς με εκπληκτικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1, υποχρεώνοντας τον Ζοζέ Μουρίνιο στην πρώτη του αποτυχία ως προπονητής της Μπενφίκα.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

  • Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 0-2
  • Νασιονάλ-Ζιλ Βισέντε 0-2
  • Αρούκα-AVS 3-1
  • Φαμαλικάο-Σάντα Κλάρα 3-0
  • Μπράγκα-Τοντέλα 3-0
  • Μορεϊρένσε-Αλβέρκα 2-1
  • Εστορίλ-Εστρέλα Αμαδόρα 1-1
  • Πόρτο-Γκιμαράες 3-0
  • Μπενφίκα-Ρίο Αβε 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

  1. Πόρτο 18
  2. Σπόρτινγκ Λισ. 15
  3. Μπενφίκα 14
  4. Ζιλ Βισέντε 13
  5. Μορεϊρένσε 12
  6. Φαμαλικάο 11
  7. Μπράγκα 9
  8. Σάντα Κλάρα 8
  9. Αρούκα 8
  10. Γκιμαράες 8
  11. Κάσα Πία 7
  12. Εστορίλ 5
  13. Αλβέρκα 4
  14. Νασιονάλ 4
  15. Εστρέλα Αμαδόρα 4
  16. Ρίο Άβε 4
  17. Τοντέλα 2
  18. AVS 1

