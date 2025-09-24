Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: «Ματ» Συλαϊδόπουλου στον Μουρίνιο στις καθυστερήσεις

Με χτύπημα στις καθυστερήσεις, η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Μπενφίκα στη Λισαβόνα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Primeira Liga. Οι «Αετοί» μετά από απίστευτη πολιορκία κατάφεραν να προηγηθούν στο 86΄ με τον Γκιόργκι Σουντάκοφ.

Όμως στο 90+1΄ σε αντεπίθεση της Ρίο Άβε και στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι, ο Αντρέ Λουϊς με εκπληκτικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1, υποχρεώνοντας τον Ζοζέ Μουρίνιο στην πρώτη του αποτυχία ως προπονητής της Μπενφίκα.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 0-2

Νασιονάλ-Ζιλ Βισέντε 0-2

Αρούκα-AVS 3-1

Φαμαλικάο-Σάντα Κλάρα 3-0

Μπράγκα-Τοντέλα 3-0

Μορεϊρένσε-Αλβέρκα 2-1

Εστορίλ-Εστρέλα Αμαδόρα 1-1

Πόρτο-Γκιμαράες 3-0

Μπενφίκα-Ρίο Αβε 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)