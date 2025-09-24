Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: «Ματ» Συλαϊδόπουλου στον Μουρίνιο στις καθυστερήσεις

Με χτύπημα στις καθυστερήσεις, η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Μπενφίκα στη Λισαβόνα, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της Primeira Liga. Οι «Αετοί» μετά από απίστευτη πολιορκία κατάφεραν να προηγηθούν στο 86΄ με τον Γκιόργκι Σουντάκοφ.
Όμως στο 90+1΄ σε αντεπίθεση της Ρίο Άβε και στην πρώτη ευκαιρία που δημιούργησαν οι φιλοξενούμενοι, ο Αντρέ Λουϊς με εκπληκτικό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1, υποχρεώνοντας τον Ζοζέ Μουρίνιο στην πρώτη του αποτυχία ως προπονητής της Μπενφίκα.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
- Κάσα Πία-Σπόρτινγκ Λισ. 0-2
- Νασιονάλ-Ζιλ Βισέντε 0-2
- Αρούκα-AVS 3-1
- Φαμαλικάο-Σάντα Κλάρα 3-0
- Μπράγκα-Τοντέλα 3-0
- Μορεϊρένσε-Αλβέρκα 2-1
- Εστορίλ-Εστρέλα Αμαδόρα 1-1
- Πόρτο-Γκιμαράες 3-0
- Μπενφίκα-Ρίο Αβε 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
- Πόρτο 18
- Σπόρτινγκ Λισ. 15
- Μπενφίκα 14
- Ζιλ Βισέντε 13
- Μορεϊρένσε 12
- Φαμαλικάο 11
- Μπράγκα 9
- Σάντα Κλάρα 8
- Αρούκα 8
- Γκιμαράες 8
- Κάσα Πία 7
- Εστορίλ 5
- Αλβέρκα 4
- Νασιονάλ 4
- Εστρέλα Αμαδόρα 4
- Ρίο Άβε 4
- Τοντέλα 2
- AVS 1