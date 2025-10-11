Εβίνα Γιακουμάτου – Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος: Παντρεύτηκαν με κουμπάρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν η Εβίνα Γιακουμάτου και ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος το βράδυ της Παρασκευής (10/10). Ο γάμος τους έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Αγίας Ειρήνης στο «Politia Tennis Club» στην Κηφισιά.

Κουμπάρος στη γαμήλια τελετή ήταν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη χαρά τους μοιράστηκαν συγγενείς και φίλοι. Ήταν όλοι εκεί στο πλευρό του ζευγαριού.

Η νύφη, Εβίνα Γιακουμάτου είναι κόρη του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Γεράσιμου Γιακουμάτου, αλλά και στέλεχος του κόμματος, και ο Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος, είναι πρώην συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μετά τον γάμο ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο. Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία και χαρά, ενώ ο χορός τους στη δεξίωση κέρδισε τις εντυπώσεις.

Σημειώνεται ότι ο δημοσιογράφος, Κώστας Τσουρός ανέβασε βίντεο από τη γαμήλια τελετή στο Instagram.

Δείτε βίντεο: