Οι αθλητικές μεταδόσεις 11/10/2025

Τα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο ποδόσφαιρο και για την Greek Basketball League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10/2025)
11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
11:45 ΕΡΤ2 Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Masters 1000 Σαγκάη
14:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο γυναικών
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50
16:00 ΕΡΤ2 Άρης – Κολοσσός GBL
16:00 Novasports Start Λετονία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers
16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Φλένσμπουργκ – Κίελο DAIKIN Bundesliga
18:15 ΕΡΤ2 Άλιμος – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών
19:00 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι GBL
19:00 Novasports Prime Νορβηγία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports Start Ουγγαρία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers
19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΠΑΟΚ – Ηρακλής GBL
19:30 Novasports 1HD Αλμερία – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Όλνταμ – Μπάροου Sky Bet EFL League Two
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Κανάρια – Μάλαγα ACB Liga
21:45 Novasports Start Σερβία – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 3HD Εσθονία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Πορτογαλία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers