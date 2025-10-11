Οι αθλητικές μεταδόσεις 11/10/2025

Τα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο ποδόσφαιρο και για την Greek Basketball League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10/2025)

11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

11:45 ΕΡΤ2 Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Masters 1000 Σαγκάη

14:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο γυναικών

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

16:00 ΕΡΤ2 Άρης – Κολοσσός GBL

16:00 Novasports Start Λετονία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers

16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Φλένσμπουργκ – Κίελο DAIKIN Bundesliga

18:15 ΕΡΤ2 Άλιμος – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι GBL

19:00 Novasports Prime Νορβηγία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports Start Ουγγαρία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΠΑΟΚ – Ηρακλής GBL

19:30 Novasports 1HD Αλμερία – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Όλνταμ – Μπάροου Sky Bet EFL League Two

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Κανάρια – Μάλαγα ACB Liga

21:45 Novasports Start Σερβία – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Εσθονία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Πορτογαλία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers