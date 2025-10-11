Οι αθλητικές μεταδόσεις 11/10/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ στο ποδόσφαιρο και για την Greek Basketball League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/10/2025)

11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

11:45 ΕΡΤ2 Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Masters 1000 Σαγκάη

14:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο γυναικών

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

16:00 ΕΡΤ2 Άρης – Κολοσσός GBL

16:00 Novasports Start Λετονία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers

16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Φλένσμπουργκ – Κίελο DAIKIN Bundesliga

18:15 ΕΡΤ2 Άλιμος – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι GBL

19:00 Novasports Prime Νορβηγία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports Start Ουγγαρία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΠΑΟΚ – Ηρακλής GBL

19:30 Novasports 1HD Αλμερία – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Όλνταμ – Μπάροου Sky Bet EFL League Two

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Κανάρια – Μάλαγα ACB Liga

21:45 Novasports Start Σερβία – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Εσθονία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Πορτογαλία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

35χρονη ξεγέλασε τον σύντοφό της λέγοντας ότι έχει καρκίνο για να κάνει αυξητική στήθους – Τι συνέπειες είχε η απαράδεκτη σ...

Η Taylor Swift παραδέχτηκε ότι δεν πλένει τα πόδια της στο ντους – Κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς...

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πόσο θα κοστίσουν φέτος σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Ακτινογραφία δείχνει γιατί μια μόνο μπουκιά από δημοφιλές ταϊλανδέζικο πιάτο μπορεί να προκαλέσει καρκίνο στο ήπαρ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που ξυρίζεται σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:41 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

«Σέρρες»: Ένα παιδικό όνειρο από τα ’60s στοιχειώνει τον Λευτέρη – Νέο διπλό επεισόδιο την Τρίτη

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, επέστρεψαν για να γράψουν τον 2ο κύκλο τους. Μαζί τους θα ...
08:30 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Η ταινία που θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό και θα σας συγκινήσει βρίσκεται στο Netflix και διαρκεί λιγότερο από 2 ώρες

Πόσες φορές όλοι μας έχουμε έρθει αντιμέτωποι με μια κακή ημέρα; Με μια ημέρα καταστροφική, πο...
05:48 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 11/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 11/10/2025.
05:43 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 11/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 11/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης