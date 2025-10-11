Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο στο Παγκράτι: Λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, λίγο πριν από τις 05:30, στη συμβολή των οδών Φιλολάου και Χρεμωνίδου, στο Παγκράτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο μάρκας Smart, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πυροσβεστική για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την παροχή βοήθειας στους εμπλεκόμενους.

07:30 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

