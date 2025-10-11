Γιώργος Μπαρτζώκας: «Κάθε νίκη μετρά, η σεζόν είναι μαραθώνιος»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Dubai BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σε ένα ματς όπου οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν σοβαρότητα και συνέπεια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη σημασία κάθε επιτυχίας στη EuroLeague, αλλά και στη διαχείριση δυνάμεων ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλάμε για μία ομάδα με ξεχωριστό επιθετικό ταλέντο. Καλούς ψηλούς. Κάθε νίκη στην EuroLeague πρέπει να την εκτιμάς. Ήταν πολύ σημαντικό να μοιράσουμε τον χρόνο. Ο Βεζένκοβ έπαιξε λιγότερο από 25 λεπτά. Πρέπει να κάνουμε οικονομία ενέργειας. Είναι μαραθώνιος».