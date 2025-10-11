GNTM: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ευαγγελία Πλατανιώτη εισέβαλε στη βίλα και έφερε την πρώτη δοκιμασία

Η πρώτη δοκιμασία του φετινού GNTM επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη για τους διαγωνιζόμενους, καθώς στη βίλα εμφανίστηκε η παγκόσμια πρωταθλήτρια και Ολυμπιονίκης της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη, ανεβάζοντας τον πήχη του ριάλιτι μόδας.

Κατά την είσοδο των παικτών στη βίλα, τους περίμενε ένα εντυπωσιακό θέαμα. Η Ευαγγελία Πλατανιώτη βρισκόταν μέσα στην πισίνα, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή υποβρύχια πόζα, κρατώντας την αναπνοή της για αρκετά δευτερόλεπτα. Η εικόνα αυτή ενθουσίασε τους διαγωνιζόμενους, καθώς απέδειξε το πλούσιο ταλέντο που έχει καθιερώσει την Ελληνίδα αθλήτρια στην ελίτ της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Λίγο αργότερα, οι Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί πήραν τον λόγο και αποκάλυψαν τη δοκιμασία που θα ακολουθούσε. Οι παίκτες κλήθηκαν να φωτογραφηθούν κάτω από το νερό, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική λήψη, όπου έπρεπε να ποζάρουν αναδεικνύοντας τα πόδια τους, προκειμένου να διαφημίσουν τον γνωστό οίκο Christian Louboutin. Κάθε διαγωνιζόμενος είχε στη διάθεσή του τρεις προσπάθειες και μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει σωστά την αποστολή.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, η Πλατανιώτη, μαζί με τις Ζενεβιέβ Μαζαρί και Ηλιάνα Παπαγεωργίου, έδωσαν πολύτιμες συμβουλές στους συμμετέχοντες για το πώς να διαχειριστούν την αναπνοή τους και να παραμείνουν ψύχραιμοι κάτω από το νερό. Η Ολυμπιονίκης εξήγησε τη σωστή τεχνική αναπνοής, στάση σώματος και συγκέντρωση, προκειμένου οι διαγωνιζόμενοι να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στο τέλος, η Ευαγγελία Πλατανιώτη αποχαιρέτησε τους παίκτες και τη βίλα, αφήνοντάς τους με τις τελευταίες τεχνικές οδηγίες και μια γερή δόση έμπνευσης από τον κόσμο του πρωταθλητισμού.