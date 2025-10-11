Σαμουέλ Μονκάδα: Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στον ΟΗΕ ειρωνεύεται την Μαρία Κορίνα Ματσάδο για το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στα Ηνωμένα Έθνη σχολίασε ειρωνικά το γεγονός πως χθες Παρασκευή δόθηκε βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στην αντιπολιτευόμενη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κρίνοντας πως αξίζει επίσης να λάβει το Νόμπελ Φυσικής.

«Δεν ξέρω ποια είναι η αντίδραση της κυβέρνησής μου, αλλά θα σας πω τη δική μου», είπε ο Σαμουέλ Μονκάδα στον Τύπο στη Νέα Υόρκη.

«Η αντίδρασή μου είναι πως ελπίζω αληθινά να πάρει επίσης Νόμπελ Φυσικής, διότι έχει τα ίδια προσόντα για το Νόμπελ Φυσικής με αυτά για το Νόμπελ Ειρήνης. Ίσως του χρόνου κερδίσει και το Νόμπελ Φυσικής», είπε, χαμογελαστός.

Το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δόθηκε χθες στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ματσάδο, που λέει πως είναι υποχρεωμένη να ζει στην παρανομία, κρυμμένη, στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Στην πολιτική από τις αρχές των χρόνων του 2000, όταν ζητούσε δημοψήφισμα εναντίον του στο μεταξύ θανόντα τότε προέδρου Ούγο Τσάβες, έχει μετατρέψει την πτώση της κυβέρνησης των τσαβιστών στην υπόθεση της ζωής της.

Η μητέρα τριών παιδιών εμποδίστηκε να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ο Νικολάς Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγο Τσάβες, ανακηρύχτηκε νικητής παρότι η αντιπολίτευση κατήγγειλε νοθεία και διαβεβαίωσε πως κέρδισε ο δικός της υποψήφιος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

