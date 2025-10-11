Euroleague: Έκπληξη από τον Αστέρα στην Πόλη, «απόλυτη» η Ζαλγκίρις, «ματσάρα» στην Βαρκελώνη – Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στην Euroleague, επικρατώντας με 86-67 της Ντουμπάι στο ΣΕΦ, σε ένα ματς που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν χαρακτήρα και πήραν άνετα το θετικό αποτέλεσμα, ανεβάζοντας παράλληλα το ηθικό τους ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τη Basket League.

Την ίδια ώρα, η αγωνιστική έκρυβε μεγάλες εκπλήξεις: ο Ερυθρός Αστέρας «άλωσε» την Κωνσταντινούπολη, η Μπαρτσελόνα επικράτησε σε ένα συναρπαστικό ισπανικό ντέρμπι με τη Βαλένθια, ενώ η Ζαλγκίρις έκανε το «3 στα 3» με θριαμβευτική εμφάνιση στο Μόναχο.

Ολυμπιακός – Ντουμπάι 86-67: Κυριαρχία και ψυχολογία πριν το ντέρμπι

Παρά τις απουσίες των Φουρνιέ και Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα απέναντι στη Ντουμπάι. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να ξεκινήσει τον Φρανκ Νιλικίνα στη θέση του πλέι μέικερ, με τον Γάλλο να κάνει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα στη διοργάνωση.

Οι Πειραιώτες πήραν τα ηνία από νωρίς, έχοντας κυριαρχία στα ριμπάουντ με τους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ να τελειώνουν το τρίτο δεκάλεπτο με 11 ριμπάουντ ο καθένας. Ο πρώτος σημείωσε και 13 πόντους, ενώ ο δεύτερος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους (3/6 τρίποντα). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσθεσε 14 πόντους, ο Λι 10, ο Νιλικίνα 7 και ο Ουόρντ 5.

Ο τραυματίας Εβάν Φουρνιέ δεν έγινε αντιληπτός με την απουσία του, αφού το παιχνίδι ήταν τόσο εύκολο που ο προπονητής έδωσε χρόνο και στον νεαρό Όμηρο Νετζήπογλου για περίπου 8 λεπτά.

Από την πλευρά της Ντουμπάι, ο Φιλίπ Πετρούσεφ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους — αποδοκιμαζόμενος από τους οπαδούς — ενώ ο Ντουέιν Μπέικον είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

Ερυθρός Αστέρας – Φενέρμπαχτσε 86-81: Μεγάλο «διπλό» στην Πόλη

Στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερυθρός Αστέρας πέτυχε τεράστια νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 86-81, καταγράφοντας την πρώτη του επιτυχία στη φετινή Euroleague. Με τον Τόμισλαβ Τόμοβιτς στον πάγκο (αντικατέστησε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο), οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν την αστοχία των πρωταθλητών Ευρώπης και πήραν από νωρίς προβάδισμα +16 (27-43) στο 19ο λεπτό.

Παρότι η Φενέρ προσπάθησε να επιστρέψει, μειώνοντας σε 65-61 στο 34΄, οι φιλοξενούμενοι κράτησαν γερά ως το τέλος. Κορυφαίος ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Κάρτερ (15π.) και Μοτεγιούνας (13π.). Για τους γηπεδούχους, ο Κόλσον σημείωσε 19 πόντους με 4/5 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-43, 48-56, 81-86

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102: Ματσάρα στο Παλάου

Σε ένα παιχνίδι… διαφήμιση του μπάσκετ, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Βαλένθια με 108-102 στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». Οι Καταλανοί πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους στη διοργάνωση, ενώ η Βαλένθια γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Το ματς είχε ρυθμό και ένταση από το ξεκίνημα. Στο τρίτο δεκάλεπτο, η «Μπάρτσα» πήρε διαφορά (78-69), όμως η Βαλένθια με σερί 11-0 πέρασε μπροστά (80-78). Η απάντηση ήρθε με τα τρίποντα των Βέσελι και Μπριθουέλα, που έφεραν το σκορ στο 99-92 λίγο πριν το τέλος.

Ο Κέβιν Πάντερ αναδείχθηκε MVP με 27 πόντους (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα), ενώ Κλάιμπερν (19π.) και Σατοράνσκι (14π., 5 ασίστ) στήριξαν την προσπάθεια. Από τη Βαλένθια, ξεχώρισαν οι Μουρ (21π.) και Τόμσον (19π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-49, 78-75, 108-102

Μπάγερν – Ζαλγκίρις 70-98: Τρίτη σερί νίκη για τους Λιθουανούς

Η Ζαλγκίρις Κάουνας συνέχισε την εκπληκτική της πορεία, συντρίβοντας τη Μπάγερν Μονάχου με 98-70 και παραμένοντας αήττητη στην κορυφή της Euroleague με 3 στα 3.

Η ομάδα του Τόμας Μασιούλις μπήκε δυνατά και πήρε προβάδισμα από το ξεκίνημα, φτάνοντας στο +21 (43-64 στο 26΄). Παρά την προσπάθεια της Μπάγερν να μειώσει (57-68 στο 30΄), η Ζαλγκίρις πάτησε ξανά γκάζι και έκλεισε το παιχνίδι με εντυπωσιακή διαφορά.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 19 πόντους (7/9 σουτ, 5 ασίστ σε 20’), ενώ τον ακολούθησαν οι Σλέβα (14π., 7ρ.) και Ράιτ (11π., 4ρ.). Από τους Γερμανούς ξεχώρισε ο Ομπστ με 15 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-45, 57-68, 70-98

Αποτελέσματα 3ης αγωνιστικής Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

90-103 Παρτίζαν – Αναντολού Εφές 93-87

93-87 Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82

79-82 Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR 84-86

84-86 Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79

90-79 Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72

85-72 Ολυμπιακός – Ντουμπάι 86-67

86-67 Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86

81-86 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102

108-102 Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας 70-98

Βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

Ζαλγκίρις Κάουνας (3-0) Μονακό (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης (2-1) Ολυμπιακός (2-1) Χάποελ Τελ Αβίβ (2-1) Βαλένθια (2-1) Παναθηναϊκός (2-1) Παρί (2-1) Μπαρτσελόνα (2-1) Παρτίζαν (2-1) Φενέρμπαχτσε (1-2) Αρμάνι Μιλάνο (1-2) Μακάμπι Τελ Αβίβ (1-2) Αναντολού Εφές (1-2) Βιλερμπάν (1-2) Ερυθρός Αστέρας (1-2) Βίρτους Μπολόνια (1-2) Μπάγερν Μονάχου (1-2) Ντουμπάι (1-2) Μπασκόνια (0-3)

Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα (20:00)

Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι BC (20:45)

Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις (21:00)

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές (21:15)

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο (21:30)

Τετάρτη 15/10