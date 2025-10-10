Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε εκ νέου την πρωθυπουργία στον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Enikos Newsroom

διεθνή

Μακρόν - Λεκορνί

Τον παραιτηθέντα Σεμπαστιάν Λεκορνί όρισε εκ νέου ως πρωθυπουργό ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και του ανέθεσε το σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Σε ανάρτησή του μετά την επανατοποθέτησή του στη θέση του πρωθυπουργού, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέφερε ότι αποδέχεται το καθήκον που του ανατέθηκε και δεσμεύθηκε να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει ότι η Γαλλία θα ψηφίσει προϋπολογισμό μέχρι το τέλους του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Αποδέχομαι —από καθήκον— την αποστολή που μου ανέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας.

Πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την πολιτική κρίση που εξοργίζει τον γαλλικό λαό και σε αυτήν την αστάθεια που είναι επιζήμια για την εικόνα και τα συμφέροντά της Γαλλίας.

Όπως έχω πει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εξάγοντας τα απαραίτητα συμπεράσματα από τις τελευταίες εβδομάδες:

  • Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν τις τελευταίες ημέρες θα είναι ανοιχτά σε κοινοβουλευτική συζήτηση: Τα μέλη του Κοινοβουλίου και οι γερουσιαστές θα μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι συζητήσεις πρέπει να συνεχιστούν μέχρι τέλους·
  • Η αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας παραμένει προτεραιότητα για το μέλλον και την κυριαρχία μας: κανείς δεν θα μπορεί να αποφύγει αυτήν την αναγκαιότητα·
  • Όλες οι φιλοδοξίες είναι θεμιτές και χρήσιμες, αλλά όσοι ενταχθούν στην κυβέρνηση πρέπει να δεσμευτούν να αποδεσμευτούν από τις προεδρικές φιλοδοξίες για το 2027·
  • Η νέα κυβερνητική ομάδα πρέπει να ενσωματώνει ένα ανανεωμένο και ποικίλο φάσμα δεξιοτήτων».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε δύο χρόνια, υπέβαλε την παραίτησή του και της κυβέρνησής του τη Δευτέρα (10/10), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης του υπουργικού συμβουλίου, καθιστώντας την πιο βραχύβια κυβέρνηση στη σύγχρονη Γαλλία.

