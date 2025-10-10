Γιάννης Πλούταρχος για Σταμάτη Γονίδη: «Είδα όλο αυτό που έγινε από την τηλεόραση – Τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους και μεγάλους τραγουδιστές»

Ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Σταμάτης Γονίδης θα ενώσουν τις δυνάμεις τους το Νοέμβριο, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο είχε δει τα φώτα της δημοσιότητας μία παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί, η οποία ήταν αποτέλεσμα κατασκευασμένων δημοσιευμάτων στο διαδίκτυο (σχόλια στα socia media).

Το πρωί της Παρασκευής (10/10), προβλήθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Πλούταρχος στον Τάσο Ριζόπουλο για το «Κοσμοράδιο 95,1». Σε αυτό, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μίλησε για το θέμα που είχε δημιουργηθεί και εξέφρασε τον σεβασμό που έχει στον Σταμάτη Γονίδη.

Ο Γιάννης Πλούταρχος μιλώντας για τον Σταμάτη Γονίδη ανέφερε ότι: «Είδα όλο αυτό που έγινε από την τηλεόραση. Με τον Σταμάτη έχω απίθανη σχέση, τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους και μεγάλους τραγουδιστές. Έχει πει τόσα τραγούδια ο άνθρωπος, έχει δημιουργήσει ολόκληρη σχολή που ακολουθήσαμε τα τραγούδια του και αυτό του έλεγα!».

«Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Θα ακούσει ο κόσμος πολύ όμορφα τραγούδια, τα δικά μου, του Σταμάτη. Δημιουργήθηκαν κάτι περίεργα δημοσιεύματα, που… Καμία σχέση! Δεν τα χαλάσαμε ή δεν τα “χάσαμε” για να τα “βρούμε”. Αυτό δεν έγινε ποτέ! Ξεκινάμε 7 Νοέμβρη», πρόσθεσε ο καταξιωμένος τραγουδιστής.