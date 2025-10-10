Μαρία Ηλιάκη: «Έκανα παιδί στα 43 μου, οι γονείς μου δεν με πίεσαν ποτέ σε αυτό το κομμάτι»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Η Νίκη Παλληκαράκη το πρωί της Παρασκευής (10/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη. Στη διάρκεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια ρώτησε την ηθοποιό για την επιλογή της να μην κάνει παιδιά, με την οικοδέσποινα του «Νωρίς – Νωρίς» να κάνει στη συνέχεια μία προσωπική εξομολόγηση για τους γονείς της και το θέμα της δημιουργίας οικογένειας.

Σε ερώτηση για το αν ήταν συνειδητή της απόφαση να μην κάνει παιδιά, η Νίκη Παλληκαράκη απάντησε θετικά και εξήγησε πως: «Η γυναίκα πρέπει πάντα να απολογείται ειδικά γι’ αυτό το ζήτημα. Συνέχεια αισθάνομαι ότι κάποιος με κοιτάζει περίεργα και θέλει να απολογηθώ γι’ αυτήν την απόφαση.

Μεγαλώνοντας σε κοιτάνε και λένε “α, την καημένη, μήπως δεν μπορούσε; Δεν ήθελε;”. Δεν είναι εύκολα αποδεκτό. Η ιδιότητα της γυναίκας πάντα είναι στο γιατί δεν έκανε παιδί και πρέπει να απολογηθεί γι’ αυτό. Γενικά οι αποφάσεις μου είναι μελετημένες από εμένα πάρα πολύ. Και επειδή θεωρώ σπουδαίο πράγμα να κάνει κανείς οικογένεια και παιδιά, δεν μου ήταν εύκολο. Κουβαλούσα θέματα και τραύματα που δεν ήθελα να ζήσουν τα παιδιά. Ήταν πολύ συνειδητή επιλογή μου».

Τότε, η Μαρία Ηλιάκη προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση: «Εγώ μερικές φορές λέω στον εαυτό μου ότι από τα πιο… Γιατί και οι γονείς οι δικοί μου κάνανε πάρα πολλά λάθη, σε ό,τι είχε να κάνει με την ανατροφή μας, το μεγάλωμά μας, όπως όλοι οι γονείς. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο ενώ ήταν άνθρωποι της παλιάς νοοτροπίας, δεν είχαν καθόλου συντηρητισμό σε αυτό το θέμα. Δεν μου είπαν ποτέ ούτε πότε θα κάνω παιδί, γιατί και εγώ έκανα παιδί στα 43 μου, δεν είναι ότι το έκανα στα 25 μου… Για έναν περίεργο λόγο δεν με πίεσαν ποτέ σε αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι γι’ αυτό γνώρισα τον άνδρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνουμε το παιδί! Γιατί αν σε πιέζει η οικογένεια, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι βάρος».

