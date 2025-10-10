Έλενα Παπαρίζου: «Τελεσίγραφο» στον Τόνυ Μαυρίδη για τη μεζονέτα στην Γλυφάδα

Κορυφώνεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ Μαυρίδη, με την τραγουδίστρια να έχει δώσει στον μουσικό παραγωγό οριστικό τελεσίγραφο με αυστηρό χρονικό περιθώριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο «Πρωινό» του ANT1, η Έλενα Παπαρίζου έχει ζητήσει να εξοφληθεί πλήρως το χρέος απέναντί της, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αλλά και να αποδεσμευτεί ό,τι αφορά στη μεζονέτα στην Γλυφάδα.

Ο δημοσιογράφος τόνισε πως: «Ακούω και μαθαίνω ότι η Έλενα Παπαρίζου είναι κυριολεκτικά στα όριά της, έδωσε το μέγιστο του χρονικού ορίου που μπορούσε να δώσει και είναι αποφασισμένη, αν δεν έχει τακτοποιηθεί μέχρι τέλος του Οκτωβρίου, να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να πλειστηριαστεί το σπίτι. Μέσω του δικηγόρου της θα προχωρήσει στη δικαστική διανομή».