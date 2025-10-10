Έλενα Παπαρίζου: «Τελεσίγραφο» στον Τόνυ Μαυρίδη για τη μεζονέτα στην Γλυφάδα

Enikos Newsroom

lifestyle

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΚΙΜΩΛΟΣ

Κορυφώνεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ Μαυρίδη, με την τραγουδίστρια να έχει δώσει στον μουσικό παραγωγό οριστικό τελεσίγραφο με αυστηρό χρονικό περιθώριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θάνου Βάγιου στο «Πρωινό» του ANT1, η Έλενα Παπαρίζου έχει ζητήσει να εξοφληθεί πλήρως το χρέος απέναντί της, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου αλλά και να αποδεσμευτεί ό,τι αφορά στη μεζονέτα στην Γλυφάδα.

Ο δημοσιογράφος τόνισε πως: «Ακούω και μαθαίνω ότι η Έλενα Παπαρίζου είναι κυριολεκτικά στα όριά της, έδωσε το μέγιστο του χρονικού ορίου που μπορούσε να δώσει και είναι αποφασισμένη, αν δεν έχει τακτοποιηθεί μέχρι τέλος του Οκτωβρίου, να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να πλειστηριαστεί το σπίτι. Μέσω του δικηγόρου της θα προχωρήσει στη δικαστική διανομή».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εμμηνόπαυση και αύξηση βάρους: Ποιες θεραπείες μπορεί να βοηθήσουν

Νέες δωρεαν δρασεις προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών

Επιθεώρηση Εργασίας: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την παρενόχληση – Οι κλάδοι με τα υψηλότερα ποσοστά παραβάσεων

Συντάξεις: Ποιους αφορά ο επανυπολογισμός – Οι διευκρινίσεις του διοικητή του ΕΦΚΑ

Τεστ προσωπικότητας: Το βραχιόλι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιο είναι το σπουδαιότερο ταλέντο στη ζωή σας

Τι σημαίνει η φράση «απεδήμησε εις Κύριον» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:21 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρέσβης των ΗΠΑ με… ελληνικό ταπεραμέντο – Χόρεψε με τον Αργυρό σε φιλανθρωπικό γκαλά

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η επόμενη Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να «...
10:05 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άνδρα στο σπίτι, δεν μπερδευόμαστε»

Ο Πάνος Καλίδης μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Heaven, τον πρόσφατο γάμο το...
07:29 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Έχω σχέση, είναι ο εφηβικός μου έρωτας» – Η απάντηση για τον γιο της και τα δημοσιεύματα για τον σύντροφό της

Η Ιωάννα Τούνη τα ξημερώματα δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, με τα οποία ...
04:55 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Βάνα Μπάρμπα: «Στην ηλικία μου, θα ήθελα να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο ένθετο Secret των «Παραπολιτικών», σε μια συνέντευξη όπου αναφέρθηκε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης