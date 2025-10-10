Εκμετσίογλου: Μια κυρία σε ένα κανάλι με είχε αποκαλέσει «τουρκόσπορο»

Η Μαρία Εκμετσίογλου μίλησε στο «Buongiorno». «Τα δύο από τα τρία μου παιδιά ζουν στην Θεσσαλονίκη» είπε η γνωστή μαγείρισσα.

«Μια κυρία σε ένα κανάλι στην Αθήνα με είχε αποκαλέσει «τουρκόσπορο». Ακόμα και τώρα το 2025 ακούμε αυτή τη λέξη. Όπως και στην Τουρκία μας λένε “είναι γιαούρης”» περιέγραψε.

«Δεν καταστράφηκα. Έκλεισα το εστιατόριο μετά από 27 χρόνια λειτουργίας. Όχι για οικονομικούς λόγους, πωλήθηκε η γη για να γίνει ουρανοξύστης. Μου έμεινε ένα μικρό κομμάτι χωρίς κήπο. Με μεγάλη χαρά ξεπούλησα. Μου έκανε καλό οικονομικά» είπε η κα Εκμετσίογλου.