Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος: Μαζί για φαγητό πριν από την πολυσυζητημένη πρεμιέρα τους

Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος δείπνησαν μαζί σε γνωστό εστιατόριο!

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο «Anodos», για τη μεγάλη του πρεμιέρα, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου όπου τελικά- και μετά από μια παρεξήγηση που ευτυχώς λύθηκε, Σταμάτης Γονίδης και Γιαννης Πλούταρχος θα βρεθούν μαζί στην ίδια μουσική σκηνή.

 Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, λίγο πριν την έναρξη των προβών τους, δείπνησαν μαζί στο γνωστό στέκι «Cartone», στο Γκάζι.

Το κλίμα ομολογουμένως ήταν εξαιρετικό και πλέον αμφότεροι μετρούν αντίστροφα, ενόψει των εμφανίσεών τους στο «Anodos».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο άντρες φαίνονταν να απολάμβαναν ο ένας την παρέα του άλλου και αν λάβει κανείς υπόψιν του την επιτυχία που έχουν γνωρίσει και την αγάπη του κόσμου που τους ακολουθεί όλα τα χρόνια, όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσουν ένα δυνατό δίδυμο εγγυημένης νυχτερινής διασκέδασης.

