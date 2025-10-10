Ευδοκία Ρουμελιώτη για την υιοθεσία που δεν προχώρησε: «Το παιδάκι αυτό βρέθηκε με έναν τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή»

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο σύζυγός της Νικηφόρος Χαραγκιώνης, πριν από κάποια χρόνια είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για να υιοθετήσουν ένα παιδί. Μάλιστα, το αγοράκι έμενε για περίπου 3 χρόνια μαζί τους, ωστόσο οι διαδικασίες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν. Με αφορμή τη νέα σειρά που πρωταγωνιστεί, η ηθοποιός την Παρασκευή (10/10) βρέθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μαζί με τον συνάδελφό της Γιώργο Κριθάρα.

Η καλλιτέχνις στη συνέντευξή της μίλησε και για την υιοθεσία που τότε δεν ολοκληρώθηκε.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για το συγκεκριμένο θέμα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη είπε ότι: «Στο τέλος το παιδί αυτό βρίσκεται κάπου. Όχι ακριβώς σε οικογένεια. Το μεγαλώνει μια γυναίκα μόνη της. Εμείς δεν είχαμε επιλογή με αυτό το παιδί, δηλαδή με τον άνδρα μου είχαμε ήδη τρία παιδιά, ήθελα να κάνω και άλλο παιδί εγώ, τότε μπορούσα. Απλώς το παιδάκι αυτό βρέθηκε με ένα τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή. Ή θα το κρατάγαμε για να ζήσει ή θα έπρεπε να πάει σε κάποιο ίδρυμα και να “φύγει”. Δεν υπήρχε τρίτη λύση».

«Θεωρούσαν ότι επειδή ήταν ένα παιδί με πολύ βεβαρημένη υγεία και ήταν συνομήλικος με τον μικρό μου και ο μικρός μου είχε αρχίσει να πηγαίνει στο σχολείο τότε… Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε να λέμε και εγώ και ο άνδρας μου ότι αν ένας άνθρωπος πάνω στη γη αφήσει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα, είναι οι άνθρωποι που υιοθετούν παιδιά και γίνονται ανάδοχοι παιδιών, είναι τεράστιο αυτό!», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.