Ευδοκία Ρουμελιώτη για την υιοθεσία που δεν προχώρησε: «Το παιδάκι αυτό βρέθηκε με έναν τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ευδοκία Ρουμελιώτη
Πηγή: Instagram/evdokia.roumelioti

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη και ο σύζυγός της Νικηφόρος Χαραγκιώνης, πριν από κάποια χρόνια είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για να υιοθετήσουν ένα παιδί. Μάλιστα, το αγοράκι έμενε για περίπου 3 χρόνια μαζί τους, ωστόσο οι διαδικασίες δεν κατάφεραν να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν. Με αφορμή τη νέα σειρά που πρωταγωνιστεί, η ηθοποιός την Παρασκευή (10/10) βρέθηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μαζί με τον συνάδελφό της Γιώργο Κριθάρα.

Η καλλιτέχνις στη συνέντευξή της μίλησε και για την υιοθεσία που τότε δεν ολοκληρώθηκε.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για το συγκεκριμένο θέμα, η Ευδοκία Ρουμελιώτη είπε ότι: «Στο τέλος το παιδί αυτό βρίσκεται κάπου. Όχι ακριβώς σε οικογένεια. Το μεγαλώνει μια γυναίκα μόνη της. Εμείς δεν είχαμε επιλογή με αυτό το παιδί, δηλαδή με τον άνδρα μου είχαμε ήδη τρία παιδιά, ήθελα να κάνω και άλλο παιδί εγώ, τότε μπορούσα. Απλώς το παιδάκι αυτό βρέθηκε με ένα τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή. Ή θα το κρατάγαμε για να ζήσει ή θα έπρεπε να πάει σε κάποιο ίδρυμα και να “φύγει”. Δεν υπήρχε τρίτη λύση».

«Θεωρούσαν ότι επειδή ήταν ένα παιδί με πολύ βεβαρημένη υγεία και ήταν συνομήλικος με τον μικρό μου και ο μικρός μου είχε αρχίσει να πηγαίνει στο σχολείο τότε… Παρ’ όλα αυτά συνεχίζουμε να λέμε και εγώ και ο άνδρας μου ότι αν ένας άνθρωπος πάνω στη γη αφήσει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα, είναι οι άνθρωποι που υιοθετούν παιδιά και γίνονται ανάδοχοι παιδιών, είναι τεράστιο αυτό!», εξήγησε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Χατζηδάκης: Κάλεσμα στις βρετανικές επιχειρήσεις για επενδύσεις στην Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 20,7% στις πωλήσεις αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 17 δευτερόλεπτα;

Πώς να κατεβάζετε δωρεάν βίντεο από το YouTube – Δύο τρόποι άμεσοι και εύκολοι
περισσότερα
19:10 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φανή Δρακοπούλου για Βασίλη Καρρά: «Μου φέρθηκε σαν πραγματικός πατέρας και μου στάθηκε σε πολλά πράγματα στη ζωή μου»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έδωσε η Φανή Δρακοπούλου, η οποία προβλήθηκε...
17:18 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ηλιάκη: «Έκανα παιδί στα 43 μου, οι γονείς μου δεν με πίεσαν ποτέ σε αυτό το κομμάτι»

Η Νίκη Παλληκαράκη το πρωί της Παρασκευής (10/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκ...
16:22 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Mente Fuerte: Συγκινημένη η μητέρα του ράπερ – «Κατάφερε πολλά πράγματα μόνος του και τον καμαρώνω…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν το πρωί της Παρασκευής (10/10) ο Mente Fuerte. Ο...
14:19 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Παπαρίζου: «Τελεσίγραφο» στον Τόνυ Μαυρίδη για τη μεζονέτα στην Γλυφάδα

Κορυφώνεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Παπαρίζου και τον πρώην σύντροφό της, Τόνυ ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης