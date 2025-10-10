ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι άρχισαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω του «shutdown» της κυβέρνησης

ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι άρχισαν οι απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων λόγω του «shutdown» της κυβέρνησης

Ο Λευκός Οίκος, μέσω του διευθυντή του Γραφείου Προϋπολογισμού του, Ρας Βόουτ, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, μέσω της πλατφόρμας X ότι «άρχισε η μείωση προσωπικού», δηλαδή η απόλυση ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω της δημοσιονομικής παράλυσης του κράτους.

Το Γραφείο του Βόουτ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα απολυθεί «σημαντικός αριθμός» εργαζομένων, χωρίς όμως να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς ή να διευκρινίσει ποιες υπηρεσίες θα επηρεαστούν.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι υπάλληλοί του έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης, κάτι που αποτελεί «συνέπεια του κλεισίματος της κυβέρνησης από τους Δημοκρατικούς», όπως υποστήριξε.

Οι υπάλληλοι που έλαβαν ειδοποιήσεις από το υπουργείο για την επικείμενη απόλυσή τους θεωρήθηκαν μη απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των τμημάτων τους και «το υπουργείο συνεχίζει να κλείνει τις σπάταλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έρχονται σε σύγκρουση με την ατζέντα της κυβέρνησης Τραμπ» σε θέματα υγείας, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί από την 1η Οκτωβρίου να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, λόγω του shutdown για το οποίο Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι επιρρίπτουν οι μεν στους δε την ευθύνη. Εξαιτίας της δημοσιονομικής παράλυσης έχουν τεθεί σε υποχρεωτική αργία εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε τομείς που δεν θεωρούνται απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του shutdown οι 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν λαμβάνουν το μισθό τους, όπως συμβαίνει με τους 1,3 εκατ. στρατιωτικούς.

