GNTM: Το «ατύχημα» της Μιχαέλας στην πασαρέλα που παραλίγο να της στοιχίσει την είσοδο στο σπίτι

Μιχαέλα - GNTM

Στο GNTM, οι ανατροπές δεν λείπουν ποτέ και αυτή τη φορά, η Μιχαέλα ήταν εκείνη που κατάφερε να ξεχωρίσει με τον πιο απρόσμενο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της πασαρέλας, συνέβη ένα μικρό ατύχημα με το ρούχο της, που θα μπορούσε να της στοιχίσει τη συμμετοχή της.

Παρ’ όλα αυτά, η νεαρή διαγωνιζόμενη έδειξε ψυχραιμία και επαγγελματισμό, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση χωρίς να χάσει στιγμή τη συγκέντρωσή της. Η στάση της εντυπωσίασε τους κριτές, οι οποίοι τόνισαν πως ο τρόπος που διαχειρίστηκε το απρόοπτο ήταν παράδειγμα προς μίμηση.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί σχολίασε χαρακτηριστικά: «Το χειρίστηκε πάρα πολύ σωστά», υπογραμμίζοντας ότι η αντίδραση της Μιχαέλας ήταν αυτό που κάθε σχεδιαστής αναζητά σε ένα μοντέλο: ηρεμία, δημιουργικότητα και γρήγορη προσαρμογή στις απαιτήσεις της στιγμής.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία επισήμανε πως η Μιχαέλα έδειξε επαγγελματισμό που σπάνια βλέπεις σε τόσο νεαρή ηλικία. Οι κριτές παρακολούθησαν μια πασαρέλα γεμάτη ένταση και δυναμισμό, στην οποία η Μιχαέλα κατάφερε όχι μόνο να διορθώσει το ρούχο της με φυσικότητα, αλλά και να αναδείξει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της.

Ο Λάκης Γαβαλάς, εντυπωσιασμένος από την αντίδρασή της, σχολίασε: «Κορίτσια, είστε υπέροχες. Φανταστικές. Περπατήσατε πάρα πολύ ωραία. Όμως, εγώ είδα ότι σε ένα ατύχημα η μία από τις δύο το έφτιαξε και το έκανε πάρα πάρα πολύ ωραία και το καμουφλάρισε. Αυτό το twist που έκανε η Μιχαέλα… Το ρούχο το έφερε έτσι. Το αξιολόγησε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κλειδί για να πούμε ότι θα πρέπει να μπει στο σπίτι, η Μιχαέλα. Συγχαρητήρια και στις δύο, βέβαια. Είστε υπέροχες. Μιχαέλα μου, εσύ παίρνεις τη θέση για το σπίτι. Καλώς ήρθες στο GNTM

Η Μιχαέλα, με σιγουριά σε κάθε βήμα και πόζα, απέδειξε ότι έχει τη δύναμη να μετατρέψει ένα λάθος σε ευκαιρία. Οι κριτές σχολίασαν πως «έλαμψε από λάθος», επισημαίνοντας ότι αυτή η ψύχραιμη στάση την ξεχώρισε από τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.

Στο τέλος, η Μιχαέλα κέρδισε τη θέση της στο σπίτι του GNTM, ενώ οι κριτές δεν παρέλειψαν να δώσουν συγχαρητήρια και στην άλλη διαγωνιζόμενη για την προσπάθειά της.

