Χαμάς: Ξεκινά το Σάββατο η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικών ειδών στη Λωρίδα της Γάζας αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Haaretz.

Οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς ότι από αύριο θα επιτραπεί η είσοδος προμηθειών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν φυσικό αέριο και καύσιμα που είναι απαραίτητα για τις ανάγκες του πληθυσμού. Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έχουν ξεκινήσει οι επαφές με την Ισραηλινή Ηλεκτρική Εταιρεία ώστε να γίνει η επανεκκίνηση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα.

Επιπλέον, αναμένεται να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, επιτρέποντας τη διέλευση πολιτών και προς τις δύο κατευθύνσεις, κάτι που θεωρείται κομβικής σημασίας για τη μετακίνηση ανθρώπων και τη μεταφορά βοήθειας στην περιοχή.