Μυτιλήνη: Εξιχνιάστηκαν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Συνελήφθη 62χρονη

Μία 62χρονη γυναίκα συνελήφθη στη Μυτιλήνη για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες, με πρόσχημα την ανάγκη άμεσης χειρουργικής επέμβασης συγγενικών τους προσώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης που συνδέονται με τη δράση της.

Η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της περιλαμβάνει τα αδικήματα της ένταξης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της απάτης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 62χρονη συνεργαζόταν με τουλάχιστον έξι ακόμη άτομα, τα οποία είχαν συγκεκριμένους ρόλους μέσα στην ομάδα και δρούσαν μεθοδικά, με στόχο την απόσπαση χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων από ανυποψίαστους πολίτες.

Οι συνεργοί της τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένους, παριστάνοντας γιατρούς ή συγγενείς, και ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τιμαλφή, υποστηρίζοντας πως κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο χρειαζόταν άμεσα χειρουργείο. Με αυτόν τον τρόπο, η δράστιδα κατάφερε να αποσπάσει από έναν ηλικιωμένο 20 χρυσές λίρες, ένα χρυσό πεντόλιρο και 350 ευρώ.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε πως μέλος του ίδιου κυκλώματος προσπάθησε προχθές να εξαπατήσει ακόμη μία ηλικιωμένη, 89 ετών, στην περιοχή της Γέρας. Με την ίδια μέθοδο, ζήτησε χρήματα και τιμαλφή, όμως η γυναίκα υποψιάστηκε την απάτη και κατάφερε να γλιτώσει.

Η 62χρονη είχε ενταχθεί πλήρως στη σπείρα, η οποία λειτουργούσε με οργανωμένη δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση, επιδιώκοντας παράνομα οικονομικά οφέλη από την εξαπάτηση πολιτών.

Το προανακριτικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, που συνεχίζει τη διερεύνηση για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.

