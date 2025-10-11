Νίκη Παλληκαράκη: «Μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα μου η αδικία και το να μη σέβεται ο ένας τον άλλο»

Για όσα την ενοχλούν στις επαγγελματικές της συνεργασίες και στη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω της μίλησε η Νίκη Παλληκαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ.

Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του σεβασμού στις ανθρώπινες σχέσεις, επισημαίνοντας πως η έλλειψή του είναι κάτι που δεν μπορεί να ανεχτεί. Όπως είπε, ο σεβασμός αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε συνεργασίας, επαγγελματικής ή προσωπικής, και όταν αυτός δεν υπάρχει, την ενοχλεί βαθιά.

«Μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα μου η αδικία και το να μη σέβεται ο ένας τον άλλον, τόσο στη δουλειά όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το να μην δείχνεις σεβασμό στον άλλον. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ, η αγένεια. Θα το πω και μάλιστα ευγενικά και ήρεμα, αλλά αν αυτό συσσωρευτεί, η… ηρεμία πάει περίπατο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Νίκη Παλληκαράκη.

Η ηθοποιός τόνισε πως δεν της έχει στοιχίσει το γεγονός ότι εκφράζει ανοιχτά ό,τι την ενοχλεί. Αντίθετα, αυτό που τη στενοχωρεί είναι πως, ενώ λέει τα πράγματα με ωραίο τρόπο και βάζει τα όριά της, δεν είναι πάντα εύκολο για τους άλλους να τα σεβαστούν. «Δεν μου έχει στοιχίσει το να το λέω, όχι. Αυτό, όμως, που μου έχει στοιχίσει είναι πως αφού το λες με ωραίο τρόπο και βάζεις τα όριά σου, χωρίς να σημαίνει ότι είναι και σωστά, με στενοχωρεί ότι είναι τόσο απλό να το σεβαστεί ο άλλος. Όπως το ίδιο ακριβώς οφείλεις να κάνεις και εσύ στον άλλον», είπε.

Μιλώντας για το πώς έμαθε να βάζει όρια στη ζωή της, η Νίκη Παλληκαράκη παραδέχθηκε ότι δεν το έκανε πάντα. «Γενικά βάζω όρια, δεν το έκανα όμως πάντα. Ήμουν ένα παιδί συνεξαρτητικό στην οικογένεια, που αναλάμβανε συναισθηματικά τους πάντες. Σιγά σιγά όμως βρίσκεις τον δρόμο, ξοδεύεσαι, το εγώ έχει πάει περίπατο και οι δικές σου ανάγκες», είπε, τονίζοντας ότι η διαδικασία αυτή την έκανε πιο δυνατή και πιο συνειδητοποιημένη.