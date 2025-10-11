Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Βαρδάρη, ένα σημείο που έχει γίνει γνωστό για τη συχνότητα των περιστατικών του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ThessPost.gr, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης της μηχανής. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξαγόταν με δυσκολία εξαιτίας του ατυχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο. Πριν από μερικούς μήνες είχε καταγραφεί θανατηφόρο τροχαίο, όταν οδηγός τζιπ κινήθηκε σε άξονα που οδηγεί σε μονόδρομο, προκαλώντας πλαγιομετωπική σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση εκείνη, ένας πατέρας που μετέφερε τα παιδιά του έχασε τη ζωή του.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του σημερινού ατυχήματος.