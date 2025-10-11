Αποστολία Ζώη: «Το να είσαι πιστός πλέον δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό»

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε η Αποστολία Ζώη, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού. Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της συνέντευξής της, η γνωστή τραγουδίστρια εξέφρασε την δυσαρέσκειά της με το πώς έχουν γίνει οι διαπροσωπικές σχέσεις και την βεβαιότητά της πως στο παρελθόν κάποιος σύντροφός της έχει απιστήσει.

Μιλώντας για το καινούργιο τραγούδι της, η ερμηνεύτρια είπε: «Το νέο μου κομμάτι λέγεται “Στερητικά”. Είναι για πολύ χορό. Είχα όρεξη να βγάλω ένα έτσι… Είναι και λίγο ειρωνικό μέσα, αλλά έχει και πολύ πόνο. Δηλαδή είναι μία γυναίκα η οποία έχει χωρίσει με τον άνθρωπό της, αλλά έχει μείνει κολλημένη δυστυχώς».

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως: «Δεν μου αρέσει έτσι όπως έχουν γίνει οι διαπροσωπικές σχέσεις, είναι κάτι που δεν πρεσβεύω. Το να είσαι πιστός πλέον δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό. Δεν έχω μάθει αν έχει απιστήσει κάποιος σύντροφός μου, αλλά είμαι σίγουρη. Το βρίσκω σίγουρο ότι έχει απιστήσει».