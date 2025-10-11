Σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Κοριτσιού

Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων

Παγκόσμια Ημέρα Ξενώνων και Παρηγορητικής Φροντίδας

Παγκόσμια Ημέρα Τοιχοσφαίρισης (Σκουός)

Γεγονότα

787: Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση.

Η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους εικονομάχους και τους εικονολάτρες, διατυπώνοντας το δόγμα ότι η λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό και στις εικόνες προσφέρεται απλή τιμητική προσκύνηση. 1822: Κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες, με επικεφαλής τη Μαντώ Μαυρογένους, αποκρούουν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα.

Κοινή επιχείρηση Αλγερινών πειρατών και τουρκικών στρατευμάτων στη Μύκονο. Οι γενναίοι Μυκονιάτες, με επικεφαλής τη Μαντώ Μαυρογένους, αποκρούουν την επίθεση και τους ρίχνουν στη θάλασσα. 1922: Υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακωχή ανάμεσα στους Συμμάχους και την κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το Νέο Ημερολόγιο. Η ανακωχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα.

Υπογράφεται στα Μουδανιά της Μικράς Ασίας ανακωχή ανάμεσα στους Συμμάχους και την κεμαλική Τουρκία, σύμφωνα με το Νέο Ημερολόγιο. Η ανακωχή, αν και αφορά άμεσα στα ελληνικά συμφέροντα στην ανατολική Θράκη, υπογράφεται χωρίς την παρουσία Έλληνα αντιπροσώπου. Λίγες μέρες αργότερα θα αρχίσει η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τα ελληνικά στρατεύματα. 1954: Κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Βιετμίνχ αποκτούν τον έλεγχο του βορείου Βιετνάμ, από τους Γάλλους.

Κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ, οι Βιετμίνχ αποκτούν τον έλεγχο του βορείου Βιετνάμ, από τους Γάλλους. 1961: Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Απαρτχάιντ.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά της Νοτίου Αφρικής για το Απαρτχάιντ. 1990: Ο μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Παζ βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας.

Ο μεξικανός διπλωμάτης και συγγραφέας Οκτάβιο Παζ βραβεύεται με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. 1998: Διεξάγονται στην Ελλάδα οι πρώτες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές με βάση το «Νόμο Καποδίστρια» (συνένωση κοινοτήτων κλπ.).

Διεξάγονται στην Ελλάδα οι πρώτες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές με βάση το «Νόμο Καποδίστρια» (συνένωση κοινοτήτων κλπ.). 2001: Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο Βρετανό συγγραφέα ινδικής καταγωγής, Βίντιαντουρ Σουρατζπνασάντ Νάιπουλ, 69, γεννημένο στο Τρινιντάντ.

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο Βρετανό συγγραφέα ινδικής καταγωγής, Βίντιαντουρ Σουρατζπνασάντ Νάιπουλ, 69, γεννημένο στο Τρινιντάντ. 2002: Η Ελλάδα υπογράφει το πρωτόκολλο κατά της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μέσω του ΟΗΕ. Το εν λόγω πρωτόκολλο έχει κυρωθεί από 45 χώρες.

Η Ελλάδα υπογράφει το πρωτόκολλο κατά της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων, μέσω του ΟΗΕ. Το εν λόγω πρωτόκολλο έχει κυρωθεί από 45 χώρες. 2002: Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό πρώην ΥΠΕΞ Τζίμι Κάρτερ.

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό πρώην ΥΠΕΞ Τζίμι Κάρτερ. 2003: Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική που αντιμετωπίζει ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται στο Τορόντο με τους τοπικούς Ράπτορς και χάνει με 100-76.

Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού γράφει ιστορία, καθώς είναι η πρώτη ελληνική που αντιμετωπίζει ομάδα του NBA στην έδρα της. Αγωνίζεται στο Τορόντο με τους τοπικούς Ράπτορς και χάνει με 100-76. 2004: Ολοκληρώνεται, έπειτα από 8 μήνες, η δίκη του ΕΛΑ. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε κάθε έναν από τους κατηγορούμενους σε κάθειρξη 1.174 ετών έναντι 972 ετών που είχε ζητήσει στην πρότασή του ο εισαγγελέας της έδρας κ. Ελευθέριος Πατσής.

Γεννήσεις

1922: Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, γνωστός διεθνώς ως Nonda, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού. (Θαν. 30/10/2005)

Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος, Έλληνας ζωγράφος, γνωστός διεθνώς ως Nonda, από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους του εξπρεσιονισμού. (Θαν. 30/10/2005) 1937: Μπόμπι Τσάρλτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής. Έπαιξε επί 17 χρόνια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία το 1966. (Θαν. 21/10/2023)

Μπόμπι Τσάρλτον, Άγγλος ποδοσφαιριστής. Έπαιξε επί 17 χρόνια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία το 1966. (Θαν. 21/10/2023) 1947: Λουκάς Παπαδήμος, Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, τραπεζίτης και πολιτικός.

Λουκάς Παπαδήμος, Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, τραπεζίτης και πολιτικός. 1992: Cardi B, Αμερικανίδα ράπερ

Θάνατοι