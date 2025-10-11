Παρέμβαση Γιάννη Μανιάτη για ανακριβείς αναφορές στην κυπριακή ΑΟΖ σε έκθεση οργάνων της ΕΕ

Το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών έχει προκαλέσει η ερώτηση που υπέβαλε ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από σοβαρές ανακρίβειες που εντοπίστηκαν σε έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre – JRC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με την προστασία των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών. Η συγκεκριμένη έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, περιλαμβάνει – σύμφωνα με τον κ. Μανιάτη – στοιχεία και διατυπώσεις που έρχονται σε αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και με τις επίσημες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο κείμενο της έκθεσης, και ειδικότερα στη σελίδα 121, γίνεται αναφορά στις ενεργειακές πηγές που έχουν εντοπιστεί εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής καταγγέλλει ότι το παράνομα κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της Κύπρου αναφέρεται ως «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», χωρίς εισαγωγικά ή οποιαδήποτε διευκρίνιση που να δείχνει πως πρόκειται για μη αναγνωρισμένη οντότητα. Ο ίδιος τονίζει πως αυτή η διατύπωση ισοδυναμεί με έμμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους, γεγονός που παραβιάζει τις σταθερές θέσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η κριτική του κ. Μανιάτη δεν σταματά εκεί. Επεκτείνεται και στον χάρτη 37 της ίδιας έκθεσης, όπου απεικονίζεται «διεκδικούμενη» ΑΟΖ του ψευδοκράτους, ενώ περιλαμβάνεται και πλήρης απεικόνιση του τουρκολιβυκού συμφώνου για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Το συγκεκριμένο σύμφωνο έχει ήδη χαρακτηριστεί παράνομο και άκυρο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο, ωστόσο στον χάρτη εμφανίζεται χωρίς καμία επισήμανση για την ακυρότητά του.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, που είναι και αντιπρόεδρος της ομάδας των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα: πώς επιτράπηκε να δημοσιευτεί μια τόσο σημαντική έκθεση χωρίς έλεγχο των στοιχείων και της συμβατότητας με το Διεθνές Δίκαιο, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση διόρθωση του περιεχομένου της, και με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει ότι παρόμοια λάθη δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Πηγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γνώση της υπόθεσης ανέφερε στο Ertnews ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερη εποπτεία των εκδόσεων που παράγονται από τις υπηρεσίες της ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται αστοχίες που μπορεί να επηρεάσουν την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές όπως η Ανατολική Μεσόγειος.

Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξει αν η Ένωση παραμένει σταθερή στη γραμμή της μη αναγνώρισης του ψευδοκράτους και στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της. Αξίζει να σημειωθεί πως η επίμαχη έκθεση έχει ήδη αποσυρθεί από την ιστοσελίδα του JRC, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Πηγή: ΕΡΤ