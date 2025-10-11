ΗΠΑ: Εξετάζουν κυρώσεις και περιορισμούς βίζας για χώρες που στηρίζουν το σχέδιο «μηδενικών εκπομπών» του ΔΝΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν περιορισμούς στη χορήγηση βίζας και οικονομικές κυρώσεις σε χώρες που υποστηρίζουν την πρόταση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για την εφαρμογή ενός «πλαισίου μηδενικών εκπομπών». Η συγκεκριμένη πρόταση, που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης, η πρόταση του ΔΝΟ θεωρείται επιζήμια για την οικονομία και ασύμφορη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Όπως τονίζεται, «η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση που έχει υποβληθεί στον ΔΝΟ και δεν θα ανεχθεί καμία ενέργεια που αυξάνει το κόστος για τους πολίτες, τους παρόχους ενέργειας, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πελάτες τους ή τους τουρίστες».

Η στάση αυτή αντικατοπτρίζει τη θέση της Ουάσινγκτον απέναντι σε διεθνείς περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που, κατά την ίδια, επιβαρύνουν την αμερικανική οικονομία και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η συζήτηση για το σχέδιο του ΔΝΟ αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, με τις ΗΠΑ να προειδοποιούν για πιθανές κυρώσεις σε όποιες χώρες επιλέξουν να στηρίξουν την πρόταση.

Πηγή: Reuters