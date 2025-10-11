Ασπρόπυργος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκραπ – Ακούστηκαν εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασπρόπυργος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκραπ – Ακούστηκαν εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, στις 21:41, στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.

Η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει σε υπαίθριο χώρο, όπου υπήρχαν λάστιχα και κοντέινερ, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Παρά τη μεγάλη ένταση της φωτιάς, δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικίες της περιοχής.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν εκρήξεις από υλικά που βρίσκονταν μέσα σε παρακείμενες αποθήκες, γεγονός που έκανε το έργο των πυροσβεστών ακόμη πιο δύσκολο.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καταφέρνοντας μέσα σε λίγες ώρες να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αντιμετώπιση του καρκίνου του ενδομητρίου και τα νεότερα δεδομένα από τη μελέτη PORTEC-3

Καμπάνια ενημέρωσης για την Προϊούσα Οικογενή Ενδοηπατική Χολόσταση – Οι καθηγητές Ζέλλου και Γραμματικόπουλος απαντούν σε ...

Επιδοτήσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους: Διευκρινίσεις Τσιάρα για το χρονοδιάγραμμα πληρωμών – Τι είπε για τους ευρωπαϊκούς...

Νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Σε 24ωρη παναττική απεργία τα ναυτεργατικά σωματεία την Τρίτη -Τι ζητούν

Το OneDrive αποκτά νέα εφαρμογή για Windows και AI βοηθό για φωτογραφίες

Ακτινογραφία-σοκ: Άνδρας από τη Φλόριντα έβαλε ένα θερμός στο πρωκτό του για να το περάσει στη φυλακή
περισσότερα
02:32 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή – Τραυματίστηκε ο οδηγός του δίκυκλου

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην Εγνατία Οδό, στο ύψος ...
02:24 , Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025

Τραγωδία στην Ηλεία: 50χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της – Την εντόπισε ο αδελφός της

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στον Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλείας ο ξαφνικός θάνατος μιας γυναίκας...
22:59 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Άγιος Παντελεήμονας: Χωρίς ίχνη διάρρηξης το διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε νεκρός ο 31χρονος – Οι ισχυρισμοί του 48χρονου συγκατοίκου και όσα εξετάζουν οι Αρχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών της Ασφάλειας Αθηνών για το έγκλημα που...
22:37 , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Ασπρόπυργο – Καίει κοντά σε πίστα καρτ, ακούγονται εκρήξεις – BINTEO

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου σε υπαίθριο χώρο στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα μ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης