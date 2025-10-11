Ασπρόπυργος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκραπ – Ακούστηκαν εκρήξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, στις 21:41, στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.

Η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει σε υπαίθριο χώρο, όπου υπήρχαν λάστιχα και κοντέινερ, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Παρά τη μεγάλη ένταση της φωτιάς, δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικίες της περιοχής.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακούστηκαν εκρήξεις από υλικά που βρίσκονταν μέσα σε παρακείμενες αποθήκες, γεγονός που έκανε το έργο των πυροσβεστών ακόμη πιο δύσκολο.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καταφέρνοντας μέσα σε λίγες ώρες να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Δείτε βίντεο: