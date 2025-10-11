Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στη Χιλή – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή του Πορθμού Ντρέικ στην Χιλή, το θαλάσσιο πέρασμα που χωρίζει το Ακρωτήριο Χορν στη νότια άκρη της Νότιας Αμερικής από τα Νότια Νησιά Σέτλαντ της Ανταρκτικής.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) υπολόγισε τη δόνηση στα 7 Ρίχτερ, επιβεβαιώνοντας το μικρό εστιακό βάθος.

Λίγο μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, καθώς η ισχύς της δόνησης θεωρήθηκε ικανή να προκαλέσει κύματα μεγάλης έντασης στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Οι αρμόδιες αρχές στις γειτονικές χώρες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ