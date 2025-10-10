Τρίπολη: Βγήκε από την Εντατική ο 12χρονος – Τι υποστήριξε στη απολογία του ο 13χρονος δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Τρίπολης από την άγρια επίθεση με μαχαίρι ενός 13χρονου σε 12χρονο, τον οποίο και τραυμάτισε σοβαρά. Την Παρασκευή (10/10) ο δράστης, που είναι μαθητής γυμνασίου, απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή Τρίπολης για τέσσερις ώρες, προσπαθώντας να εξηγήσει πώς ξεκίνησε το αιματηρό επεισόδιο.

Δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καβγά

Σύμφωνα με το STAR, ο 13χρονος μαθητής δέχθηκε σωρεία ερωτημάτων από τον ανακριτή. Ανέλυσε καρέ καρέ το αιματηρό επεισόδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκίνησε ο ίδιος τον καβγά.

Αντίθετα, είπε ότι αρχικά δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον 12χρονο, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε το μαχαίρι, τον τραυμάτισε στο χέρι, και τότε εκείνος το άρπαξε και του επιτέθηκε. Μάλιστα ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να είπε ότι όταν βγει ο συμμαθητής του από το νοσοκομείο, θέλει να γίνουν και πάλι φίλοι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αρχές δεν μπορούν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά του, γιατί ακόμη δεν είναι σε θέση να μιλήσει και να δώσει κατάθεση ο 12χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Μυστήριο με το τραύμα στο χέρι του 13χρονου

Ερωτήματα προκαλεί το τραύμα που φέρει στο δεξί του χέρι ο 13χρονος. Γι’ αυτό το τραύμα, ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να αποφανθεί εάν προκλήθηκε από επίθεση ή εάν το προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του, από τον τρόπο που κρατούσε το μαχαίρι.

Μετά την απολογία του, ο 13χρονος δράστης της άγριας επίθεσης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος θα πρέπει δύο φορές τον μήνα να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα και να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Εξιτήριο από την ΜΕΘ

Στο μεταξύ, ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 12χρονου, που έπεσε θύμα της επίθεσης με μαχαίρι.

Ο ανήλικος βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται, και μεταφέρθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με το STAR, ο 12χρονος φέρει συρραφές σε όλο του το σώμα κι έχει δύο σοβαρά τραύματα: Το ένα είναι στο αριστερό μάτι και το άλλο είναι στον λαιμό. Το θετικό, πάντως, στην υπόθεση είναι πως οι γιατροί στο «Παίδων» είναι αισιόδοξοι για την πορεία της επούλωσης όλων των τραυμάτων που φέρει στο σώμα του ο ανήλικος έπειτα από τις μαχαιριές που δέχθηκε από τον συνομήλικο και φίλο του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 12χρονος υποβλήθηκε σε μαγνητική που έδειξε κάταγμα στο οστό πίσω από το μάτι κάτι που έχει επηρεάσει την όρασή του.

Βίντεο – ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε την Πέμπτη (9/10) το STAR καταγράφεται η αιματηρή συμπλοκή και η στιγμή που ο ένας ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του.

Οι κραυγές του ανήλικου αντηχούν σε όλη την γειτονιά, ενώ ακούγεται να ζητά «συγγνώμη» την ώρα που ο 13χρονος μπήγει τη λάμα του μαχαιριού σε κάθε πιθανό σημείο του σώματός του.

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παρ’ ολίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του… Στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στον ώμο. το σακάταψε!», λέει ο πατέρας του 12χρονου περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε ο γιος του στα χέρια του 13χρονου δράστη.

«Δεν σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στον δρόμο και ζήταγε βοήθεια», προσθέτει ο πατέρας του και περιγράφοντας την σοβαρότητα της κατάστασής του είπε: «Έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει μέσα η κόρη του ματιού».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σχόλασμα οι δύο μαθητές πιάστηκαν στα χέρια, όμως η κατάσταση ξέφυγε όταν ο ένας έβγαλε μαχαίρι.

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 13χρονου εξηγεί τι συνέβη: «Τα παιδιά μετά που σχολάσανε τσακωθήκανε… Και κάποιος από τους δύο είχε το μαχαίρι, το χρησιμοποίησαν κι οι δύο πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος.