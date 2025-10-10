Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 12χρονο

Ελέυθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε την Παρασκευή (10/10) ο 13χρονος δράστης της άγριας επίθεσης με μαχαίρι σε έναν 12χρονο στην Τρίπολη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ανήλικος θα πρέπει δύο φορές τον μήνα να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα και να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Εξιτήριο από την ΜΕΘ

Στο μεταξύ, ευχάριστα είναι τα νέα για την πορεία της υγείας του 12χρονου, που έπεσε θύμα της επίθεσης με μαχαίρι.

Ο ανήλικος αναμένεται εντός της ημέρας να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται, και να μεταφερθεί στη Νευροχειρουργική Κλινική.

Όπως αναφέρουν οι γιατροί η εικόνα του παιδιού είναι καλύτερη, αυτό όμως που τους ανησυχεί είναι ένα χτύπημα στο μάτι του, το οποίο έχει περιορίσει την όρασή του.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το επεισόδιο και τα δύο παιδιά είχαν μεταφερθεί στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Η κατάσταση του 13χρονου δεν κρίθηκε σοβαρή, καθώς έφερε χτυπήματα στο χέρι. Η κατάσταση του 12χρονου όμως ήταν πολύ πιο σοβαρή, αφού είχε πολλαπλά τραύματα και χτυπήματα σε ολόκληρο το πρόσωπο αλλά και τον λαιμό και σοβαρά αιματώματα, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα και το «Παίδων».

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία που πυροδότησε αυτό το αιματηρό επεισόδιο. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ένας είπε προσβλητικά λόγια για μια φίλη του άλλου ακολούθησε λογομαχία και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή

Σε βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε την Πέμπτη (9/10) το STAR καταγράφεται η αιματηρή συμπλοκή και η στιγμή που ο ένας ανήλικος δέχεται απανωτές μαχαιριές από τον συμμαθητή του. Οι κραυγές του ανήλικου αντηχούν σε όλη την γειτονιά.