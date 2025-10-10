Κοζάνη: «Μύριζα το αίμα» – «Η τσεκουριά είχε σκοπό να με σκοτώσει» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις στη δίκη για την επίθεση στη ΔΟΥ

Την ερχόμενη Τετάρτη (15/10) θα συνεχιστεί, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δυτικής Μακεδονίας, η δίκη του υπόθεση του δολοφόνου με το τσεκούρι, ο οποίος τον Ιούλιο του 2020 εισέβαλε στη ΔΟΥ Κοζάνης, τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους, ένας εκ των οποίων στη συνέχεια έχασε τη ζωή του, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Η σημερινή εκδίκαση της έφεσης διεκόπη το μεσημέρι, λόγω παρέλευσης του ωραρίου, σύμφωνα με το kozanimedia.gr.

Αρχικά, σήμερα Παρασκευή, η εισαγγελέας ανέγνωσε τα γεγονότα όπως είχαν καταγραφεί και επισήμανε ότι ο στόχος του δράστη ήταν να σκοτώσει όσο περισσότερους εργαζόμενους μπορούσε, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος έδειχνε σε ήρεμη ψυχή κατάσταση. Μάλιστα, προσέθεσε πως, όταν ο δράστης και κατηγορούμενος έκανε την πρώτη επίθεση ακούστηκε να αναφέρει πως «εγώ είμαι τρελός άλλος έχει συνέχεια…!».

Στο σημείο αυτό η συνήγορος του κατηγορούμενου επικαλέστηκε έξαρση ψυχολογικής κατάστασης «λόγω της πολιτικής κατάστασης», υποστηρίζοντας πως ο θυμός του πυροδοτήθηκε «όταν έμαθε για τον Μάγγο, που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό αστυνομικών στον Βόλο».

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, πρώτη μάρτυρας κατέθεσε η εργαζόμενη στη ΔΟΥ Κοζάνης και μια από τους σοβαρά τραυματισμένους Θεοδώρα Πλιατσίδου, την οποία ο δράστης χτύπησε στο κεφάλι, με συνέπεια να χάσει δυστυχώς το δεξί της μάτι.

Περιέγραψε τα γεγονότα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον άκουσε να λέει «Τρελός είμαι εγώ, σειρά έχει ο δεύτερος»… Τότε σηκώθηκε η ίδια να φύγει και ένιωσε να τη χτυπάει στο κεφάλι, λέγοντας πως δεν θα ξεχάσει ότι τα χέρια της γλιστρούσαν από τα αίματα και συγκλόνισε την αίθουσα όταν ανέφερε «μύριζα το αίμα και έλεγα από μέσα μου πολύ αίμα έχω…».

Στη συνέχεια ακολούθησε η Μαρία Μαστρανέστη, επίσης εφοριακός και θύμα του κατηγορούμενου. Και εκείνη με τη σειρά της περιέγραψε τα γεγονότα όπως τα είχε ζήσει, αναφέροντας πως η ίδια δέχτηκε χτυπήματα στην πλάτη και το κεφάλι και κατέληξε στο πάτωμα, προσπαθώντας να τον κλωτσήσει και κρατώντας το τσεκούρι σφιχτά προκειμένου να μην της καταφέρει ο δράστης άλλο ένα χτύπημα, που θα ήταν πιθανόν θανατηφόρο.

Πολύ συγκινημένη, περιέγραψε εκείνες τις φοβερές στιγμές, τονίζοντας πως η πρώτη σκέψη της ήταν ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της και αυτό της έδωσε τη δύναμη να αμυνθεί. Η μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά πως «φυσικά η τσεκουριά είχε σκοπό να με σκοτώσει… στην πλάτη μου ήτανε χιλιοστά από τη σπονδυλική μου στήλη…».

Ο δράστης σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το δικαστήριο του επέβαλε επιπλέον 15 χρόνια για απόπειρα δολοφονίας των δυο εργαζομένων που τραυμάτισε, μια εκ των οποίων έχασε το μάτι της.

Το πρωτοφανές και τραγικό αυτό περιστατικό είχε σημειωθεί στις 16 Ιουλίου του 2020.Ο δράστης είχε εισβάλει στα γραφεία της εφορίας κρατώντας τσεκούρι και επιτέθηκε χωρίς προειδοποίηση σε εργαζομένους της υπηρεσίας, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα από τα θύματα, ο 56χρονος εφοριακός Πέτρος Ξανθόπουλος, υπέκυψε λίγες εβδομάδες αργότερα στα τραύματά του.